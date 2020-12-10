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Ukrayna'da korkunç cinayet! Türk iş insanı vahşice öldürüldü

Ukrayna'da yaşayan Türk vatandaşı Hasan Yıldırım, eski sevgilisi olduğu iddia edilen 16 yaşındaki Elis Panchuk tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Genç kız, sorgu sırasında onu banyoda öldürdüğünü ve parçaladığını itiraf etti.

Ukrayna'da korkunç cinayet! Türk iş insanı vahşice öldürüldü

Ukrayna'da yaşayan iş insanı Hasan Yıldırım (68), Temmuz ayında kimseye haber vermeden aniden ortadan kaybolunca Türkiye'deki ailesi Ukrayna polisi ile irtibata geçerek Yıldırım'ın kaybolduğu ihbarını verdi. Yıldırım'ın ait dairede incelemelerde bulunan polis ekipleri korkunç bir vahşetle karşılaştı.

BOĞUŞMA YAŞANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

68 yaşındaki iş insanının yaşadığı evde kan ve boğuşma izine rastlayan ekipler 16 yaşındaki Elis Panchuk'u şüpheli sıfatıyla gözaltına aldı.

''PARÇALAYIP ÇÖP TORBASINA KOYDUK''

Yıldırım ile ilişkisi olduğu bildirilen genç kız, sorgu sırasında onu banyoda öldürdüğünü ve parçaladığını itiraf etti. Panchuk "Kavga etmeye başladık ve bayıldı. Ben ve erkek arkadaşım onun öldüğünü anladık. Ondan kurtulmaya karar verdik. Parçaladık ve 14 çöp torbasına koyarak gömdük" dedi.

Ukrayna'da korkunç cinayet! Türk iş insanı vahşice öldürüldü

ŞEHRİN DIŞINA GÖMMÜŞLER

Panchuk'un 17 yaşındaki erkek arkadaşı Anton Khoroshenko suçu işlerken kız arkadaşına yardım ettiğini itiraf ederek tutuklandı. Polis görevlilerine göre Panchuk, olaydan aylar önce Yıldırım'la dairesinde tanıştı.Ancak Panchuk, Khoroshenko ile tanıştıktan sonra Yıldırım'la buluşmayı sonlandırdı. Odessa Bölge Polis Departmanı'ndan Oleg Bekh, "Kurbanla önceden ilişkisi bulunan şüpheli ve erkek arkadaşı suçu daha önceden planladı. Gece kurbanın evine gelerek pencereden girdiler. Boynundan bıçaklayarak ölümüne neden oldular. Bıçaklamanın ardından saldırganlar suçu gizlemeye çalıştı. Bunu yapmak için kurbanı parçalara ayırarak parçaları şehrin dışına gömdüler" dedi.

CİNAYETİN SEBEBİ: İNTİKAM

Polis görevlisinin belirttiğine göre ikili, Panchuk'u cinsel ilişkiye zorladığı için intikam almak amacıyla suçu gerçekleştirdi. Komşuları, Yıldırım'ın yerel pazarlarda kadın giysileri sattığını belirtti.Bir tanık, Yıldırım'ın seks karşılığında ergenlik çağındaki kızlara hediyeler verdiğini belirtti. Bölge sakinlerinden Mykyta "Her gün eve yeni bir kızla geldiğini görüyordum. Son aylarda, koyu renkli saçları olan hep aynı kız onu ziyaret ediyordu" dedi.

Yerel basında çıkan haberlere göre Panchuk'un akrabaları, genç kızın Yıldırım'la olan ilişkisini biliyor ancak umursamıyordu.

Ukrayna'da korkunç cinayet! Türk iş insanı vahşice öldürüldü

15 YIL HAPİS CEZASI ALABİLİR

Ovidiopol Bölge Mahkemesi'nde görülen ilk davanın ayrıntılarını belirlemek polis ekiplerinin beş ayını aldı. Savcı Yaroslav Gurov, "Sanıkların herhangi bir pişmanlık duyup duymadığı duruşmalar sırasında ortaya çıkacak. Onlar için istediğimiz ceza dikkate alınacaktır" dedi.

Olay hakkında yorum yapan Khoroshenko yaşananları "koşulların talihsiz bir şekilde sıralanması" sözleriyle değerlendirdi. Panchuk suçlu bulunması dahilinde 15 yıl hapis cezası alacak.

Ukrayna'da korkunç cinayet! Türk iş insanı vahşice öldürüldü

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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