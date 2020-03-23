Ukrayna’da korona virüsle mücadele kapsamında alınan kararlar sertleşiyor

Ukrayna Bakanlar Kurulu, korona virüsle mücadele kapsamında yeni kararlar aldı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs salgını nedeniyle ülkeler tedbirlerini arttırmaya devam ediyor. Ukrayna Bakanlar Kurulu tarafından yapılan açıklama ile korona virüsle mücadele kapsamında vatandaşların turistik gerekçeler ile ülkeden çıkışı yasaklandı. Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Ukrayna vatandaşlarının ülkeden çıkışlarının 24 Mart saat 12.00'den itibaren yasaklandığını duyururken, Boryspil hariç tüm havaalanlarının kapatılacağını bildirdi. Başbakan, bu kapatmaların sadece yolcu uçuşları için uygulanacağını bildirirken, çözümün popüler ve kullanışlı olmadığını anladıklarını fakat korona virüs salgınının yayılma hızının arttığını belirtti.

Ukrayna'da toplam korona virüs vakası 73'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3'e ulaştı.

Kaynak: İHA