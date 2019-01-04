Ukrayna’da öldürülen Hataylı Buket’in evinde yas var Ukrayna'da yaşadıkları evde ölü bulunan üniversite öğrencisi iki kızdan Buket Yıldız'ın Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşayan ailesinin evinde yas var.

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