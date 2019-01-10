Ukrayna'da öldürülen Türk kızlarının cenazeleri İstanbul'a getirildi (1)
UKRAYNA'nın Harkov kentinde öldürülen üniversite öğrencileri Buket Yıldız (20) ile Zeynep Hüsünbeyinin (22) cenazeleri Türkiye'ye geldi.
UKRAYNA'nın Harkov kentinde öldürülen üniversite öğrencileri Buket Yıldız (20) ile Zeynep Hüsünbeyinin (22) cenazeleri Türkiye'ye geldi. THY'nin tarifeli uçağıyla 14.30'da Atatürk Havalimanı'na getirilen cenazeler, yine bugün uçakla memleketleri Hatay ve İzmir'e gönderilecek.
(FOTOĞRAF)
DHA
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