Ukrayna’da öldürülen Türk kızlarının katil zanlısı sağlık kontrolünden geçirildi
Ukrayna'nın Harkov kentinde öldürülen üniversite öğrencisi 2 Türk kızının katil zanlısı Hüsnü Can Ç., Pendik Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.
Ukrayna'nın Harkov kentinde öldürülen üniversite öğrencisi 2 Türk kızının katil zanlısı Hüsnü Can Ç., Pendik Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.
Ukrayna'nı Harkov kentinde öldürülen üniversite öğrencileri Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi'nin katil zanlısı Hüsnü Can Ç. (20), Pendik Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne çıkarıldı. Polis ekiplerinin eşliğinde Pendik Devlet Hastanesi'ne götürülen zanlı burada sağlık kontrolünün geçirildi. Gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan zanlının polis aracına bindirildiği sırada gülümsemesi dikkat çekti.
Kaynak: İHA
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