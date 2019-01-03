Ukrayna’da öldürülen Türk kızlarının kimliği açıklandı

Ukrayna'nın Harkov kentinde ölü bulunan 2 Türk kızının Buket Y. ve Zeynep H. olduğu açıklandı.

Ukrayna'nın Harkov kentinde ölü olarak bulunan 2 Türk kızının kimlikleri açıklandı. Harkov Ulusal Karazin Üniversitesi Tıp Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi olan 20 ve 22 yaşlarındaki iki Türk vatandaşlarının kimliklerinin Buket Y. ve Zeynep H. olduğu kaydedildi.

Konuyla ilgili soruşturma devam ederken Ukrayna basınına yansıyan haberlerde öldürülen kızlardan birinin ailesini eski erkek arkadaşı tarafından takip edildiği konusunda bilgilendirdiği iddia edildi.

Kaynak: İHA