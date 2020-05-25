Ukrayna'da şaşkınlık veren görüntüler! İç çamaşırını maske olarak kullandı

Ukrayna’nın başkenti Kiev'de bir kargo şirketinin şubesine giden bir kadın, maske takmayarak kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle görevliler tarafından uyarıldı. Kadın ise aniden pantolonunu çıkarıp iç çamaşırını maske olarak taktı. O görüntüler güvenlik kameralarına böyle yansıdı.