Ukrayna'da şaşkınlık veren görüntüler! İç çamaşırını maske olarak kullandı
Ukrayna’nın başkenti Kiev'de bir kargo şirketinin şubesine giden bir kadın, maske takmayarak kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle görevliler tarafından uyarıldı. Kadın ise aniden pantolonunu çıkarıp iç çamaşırını maske olarak taktı. O görüntüler güvenlik kameralarına böyle yansıdı.
Bayram havası, 9 bin TL cezaya mâl oldu!
Akıncı TİHA’nın belgeseli büyük ses getirdi!
Kocaeli'nde korkunç kaza! Göğsüne bariyer saplandı
İstanbul'daki dolu yağışına vatandaşlar hazırlıksız yakalandı!
25 Mayıs 2020 Pazartesi 11:08
Benzer Videolar
VİDEOYA YORUM KAT