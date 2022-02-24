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Ukrayna'da yaşayan Türk vatandaşı korku dolu anları anlattı: Bombanın sesiyle uyandık, yataklarımızdan fırladık

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik operasyon başlatmasının ardından Kiev'de yaşayan Türk vatandaşı Sercan Dönmez, son durumu anlattı. Gece saatlerinde kente düşen bomba sesleriyle uyandıklarını belirten Dönmez," Bombalar düşmesine rağmen şu an hayat normal seyrinde. İmkanı olanlar bavullarıyla araçlarıyla ülkenin batısına doğru gittiler." dedi.

Gece saatlerinde ulusa sesleniş konuşması gerçekleştiren Rusya lideri Vladimir Putin, Ukrayna'ya karşı askeri operasyonun başlatıldığını açıklamıştı. Bunun üzerine Rusya ait uçaklar, Ukrayna'da askeri hedeflere saldırı gerçekleştirmişti. Ukrayna'da Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, eli silah tutan her vatandaşa ülkesini savunma çağrısı yaparken Rusya'nın saldırılarında 8 kişi öldü, 9 kişi ise yaralandı. Ukrayna'dan yapılan açıklamada ise 50 Rus askerinin ise öldürüldüğü duyurulmuştu. Gerginlik katlanarak artmaya devam ederken dünya ve Türkiye yaşananları anbean takip ediyor. 

Ukrayna'da yaşayan Türk vatandaşı korku dolu anları anlattı: Bombanın sesiyle uyandık, yataklarımızdan fırladık

"BOMBANIN SESİYLE UYANDIK"

Yaşanan bu gelişmelerin yanı sıra Ukrayna'ın Kiev kentinde  yaşayan Türk vatandaşı  Sercan Dönmez, Habertürk'te son durumu anlattı. Gece 02.30'da patlama seslerini duymadıklarını belirten Sercan Dönmez, " Ancak dün gece Putin, Kiev'de burada olduğunu bize hissettirdi. Biz Rusya'nın Kiev'i vuracağını son ana kadar düşünmüyorduk. Ancak dün gece saat 03.30'da bombaların düşmesinin ardından yataklarımızdan fırladık ve bombanın sesiyle uyandık." dedi. 

Ukrayna'da yaşayan Türk vatandaşı korku dolu anları anlattı: Bombanın sesiyle uyandık, yataklarımızdan fırladık

"ATM'LER  PARA VERMEDİĞİ İÇİN UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU"

Ukrayna'da yaşayan vatandaşların sabah saatlerinde marketlere gittiğini anlatan Dönmez,  "ATM'ler ve bankamatikler para vermediği için uzun kuyruklar oluştu. Ancak metro ve otobüsler ücretsiz çalışıyor. Ama Ukrayna halkı şu an bu durumun üstesinden gelmiş gibi. Saat: 09.00'da çalan sirenleri duyduk." diye konuştu. 

Ukrayna'da yaşayan Türk vatandaşı korku dolu anları anlattı: Bombanın sesiyle uyandık, yataklarımızdan fırladık

"YAPACAĞIM BÜTÜN YORUMLAR 1 SAAT SONRA BOŞA ÇIKABİLİR"

Dönmez sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bombalar düşmesine rağmen şu an hayat normal seyrinde. Gıda sıkıntısı şu an yok ama 2013'deki Avrupa olayların ardından bir hafta sonra un bile bulamamıştık. Ancak şunu belirteyim, Ukrayna öyle bir yer ki yapacağım bütün yorumlar 1 saat sonra boşa çıkabilir."

Ukrayna'da yaşayan Türk vatandaşı korku dolu anları anlattı: Bombanın sesiyle uyandık, yataklarımızdan fırladık

" GİDENLER DE KALANLAR DA OLDU"

Kentten ayrılanların olduğunu belirten Dönmez," Gidenler de kalanlar da oldu. İmkanı olanlar bavullarıyla araçlarıyla ülkenin batısına doğru gittiler. Oligarklar da buradan ayrıldı, Kiev kesinlikle boşaldı. Bu sokak 1941'de esir Almanların 50 bin askerin, Rus ordusu tarafından yürütüldüğü bu sokakları Putin istiyor." şeklinde konuştu. 

Ukrayna'da yaşayan Türk vatandaşı korku dolu anları anlattı: Bombanın sesiyle uyandık, yataklarımızdan fırladık

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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