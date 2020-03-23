Ukrayna'da yolcu öksürdü ve dövülerek otobüsten atıldı
Koronavirüs tüm dünyayı ablukası altına almaya devam ediyor. Bu esnada bir ilginç gelişme ise Ukrayna'da da yaşandı. Bir yolcu, diğer yolcuların ısrarları sonrası inmek istemeyince dövüldü ardından da otobüsten yaka paça indirildi.
Koronavirüs tüm dünyaya büyük tehlike oluşturmaya devam ederken, bu esnada Ukrayna'da ilginç bir olay yaşandı. Otobüs ile seyahat ederken öksüren bir yolcu diğer yolcular tarafından yaka paça indirilmek istendi. Fakat yolcu inmek istemeyince, diğer yolcular ile arasında tartışma çıktı ve dövülerek indirildi.
TARTIŞMA ÇIKTI
Otobüste bulunan diğer yolcular öksüren kişinin aşağı inmesini istedi. Öksüren yolcu, inmek istemediğini belirtince diğer yolcularla arasında arbede çıktı.
DÖVÜLEREK İNDİRİLDİ
Şoför de öksüren yolcunun indirilmesine otobüsün kapısını açarak yardım etti. Yolcular, zor kullanarak öksüren yolcuyu otobüsten attı.
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