Ukrayna'da yolcu öksürdü ve dövülerek otobüsten atıldı

Koronavirüs tüm dünyaya büyük tehlike oluşturmaya devam ederken, bu esnada Ukrayna'da ilginç bir olay yaşandı. Otobüs ile seyahat ederken öksüren bir yolcu diğer yolcular tarafından yaka paça indirilmek istendi. Fakat yolcu inmek istemeyince, diğer yolcular ile arasında tartışma çıktı ve dövülerek indirildi.

TARTIŞMA ÇIKTI

Otobüste bulunan diğer yolcular öksüren kişinin aşağı inmesini istedi. Öksüren yolcu, inmek istemediğini belirtince diğer yolcularla arasında arbede çıktı.

DÖVÜLEREK İNDİRİLDİ

Şoför de öksüren yolcunun indirilmesine otobüsün kapısını açarak yardım etti. Yolcular, zor kullanarak öksüren yolcuyu otobüsten attı.

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