Serenay Sarıkaya'dan, Haldun Demirhasar ile aşk iddialarına yanıtMucize kurtuluş! Takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtulduİslamofobik saldırganlar Fransa'da camileri hedef aldı! Fransa İçişleri Bakanı Darmanin’den cami saldırılarına tepki12 Nisan Pazartesi Elektrik kesintisi AYEDAŞTürkiye, Endonezya depremini unutmadı! Dışişleri Bakanlığından Endonezya’ya taziye mesajıİsmail YK kimdir? Kaç yaşında, nereli? Gerçek adı ne ? Evli mi? Sevgilisi kim?Suudi Arabistan'da namaza koronavirüs engeli! Teravih namazları 10 rekata düşürüldü!Ukrayna'daki artan gerilim ABD gündeminde, ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Brüksel’e gidecekZonguldak'ta bir otomobilin motosiklet ile çarpıştığı kazada bir kişi yaralandıAntalya’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. SİYASET
  3. Ukrayna'daki artan gerilim ABD gündeminde, ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Brüksel’e gidecek

Ukrayna'daki artan gerilim ABD gündeminde, ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Brüksel’e gidecek

Ukrayna'da tırmanan gerilim için ABD harekete geçti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in bu hafta NATO'yu ziyaret edecek olan Savunma Bakanı Lloyd Austin'e katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gideceği bildirildi. Görüşmede ayrıca İran ve Afganistan konularının da görüşüleceğini bildirildi.

Ukrayna'daki artan gerilim ABD gündeminde, ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Brüksel’e gidecek

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in bu hafta NATO'yu ziyaret edecek olan Savunma Bakanı Lloyd Austin'e katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gideceği bildirildi. ABD basının kimliğinin açıklanmaması koşulu ile bilgi veren bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberlerde, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in bu hafta NATO'yu ziyaret edecek olan Savunma Bakanı Lloyd Austin'e katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gideceği belirtildi.

ÖNCELİKLİ KONU UKRAYNA OLACAK

Yetkili, Blinken'ın ziyaretinde önceliğin Ukrayna'da artan tansiyon olduğunu belirtirken, ayrıca İran ve Afganistan konularının da görüşüleceğini bildirildi. Bugün erken saatlerde katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Blinken, 2014 yılından bu yana ilk defa bölgede bu kadar Rus askeri bulunduğuna dikkat çekmiş, "Başkan Biden bu konuda çok netti. Rusya pervasızca veya agresif davranırsa, bunun bedelleri ve sonuçları olacaktır" demişti. Blinken, geçtiğimiz Mart ayının sonunda Brüksel'de NATO'da temaslarda bulunmuştu. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından geçen hafta yapılan açıklamada ise, Austin'in dün başlayan ve İsrail, Almanya ve İngiltere'yi içeren gezisi kapsamında Belçika'daki NATO karargahını ziyaret edeceği belirtilmişti.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT