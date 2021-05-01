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Ukrayna'daki ihtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından Ukrayna'nın farklı şehirlerinde ihtiyaç sahiplerine toplam 1500 ramazan gıda kolisi dağıtılacak

Ukrayna'daki ihtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı

Kırım Müslümanları Dini İdaresi Müftüsü Ayder Rüstemov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, destek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk milletine ve TİKA'ya teşekkür ettiklerini belirtti.

TİKA Ukrayna Koordinatörü Cüneyt Esmer, TİKA olarak Ahi Evran'ın vefatının yıl dönümünde "Erenler Sofrası" programı kapsamında Ukrayna halkına bir nebze de olsa katkı sağlamak için gıda kolisi dağıtım programı düzenlediklerini ifade etti.

Ukrayna genelinde Kiev, Vinnitsa, Lviv, Jitomir, Herson ve Odessa şehirlerinde Kırım Tatar, Ahıska ile Gagavuz Türklerine ve Ukraynalılara yardımlarının devam edeceğini bildiren Esmer, ramazan boyunca toplam 1500 koli yardım dağıtmış olacaklarını kaydetti.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

Ukrayna'daki ihtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı

Ukrayna'daki ihtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı

Ukrayna'daki ihtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı

Ukrayna'daki ihtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı

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