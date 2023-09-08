Ukrayna’dan gelen heyet, Kuşadası’nda ağırlandı

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, Ukrayna'nın Lviv kentinden gelen heyeti makamında ağırladı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Ukrayna’dan gelen heyet, Kuşadası’nda ağırlandı

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, Ukrayna'nın Lviv kentinden gelen heyeti makamında ağırladı. Ziyarette iki kent arasında yapılabilecek proje iş birlikleri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, Lviv Kent Konseyi Belediye Başkanlığı Dış İlişkiler ve Tanıtım Ofisi Dış İlişkiler Daire Başkanı Iryna Dzhyhovska ile Lviv Belediye Meclis Vekili ve Lviv Belediyesi Kültür, Gençlik, Spor ve Dış İlişkilerden Sorumlu Daimi Komisyon Başkanı Leila Melesova Valchak'ı makamında ağırladı. Kuşadası Kent Konseyi Yabancılar Meclisi Koordinatörü Olena Burgaç ve Kuşadası Belediyesi Dış İlişkiler Müdürü Kadriye Balıkçı'nın da yer aldığı ziyarette Lviv Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi'nin geleceğe yönelik gerçekleştirmeyi planladığı projeler ele alındı.

Lviv Kent Konseyi Belediye Başkanlığı Dış İlişkiler ve Tanıtım Ofisi Dış İlişkiler Daire Başkanı Iryna Dzhyhovska, Kuşadası'nı ilk kez ziyaret ettiklerini belirterek "Kuşadası turizm açısından oldukça önemli bir bölge. Kuşadası Belediyesi ile kentimiz arasında ortak projeler yaşama geçirmeyi ve sizin projelerinize destek olmayı çok isteriz. Kuşadası Belediyesi olarak Ukrayna ve Rusya savaşının ilk gününden bu yana bizlere desteğiniz çok büyük oldu. Kuşadası'nda Ukraynalılar Derneği'ne de verdiğiniz desteği görüyoruz. Bu bizi çok mutlu ediyor. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e ve Kuşadası Belediyesi'ne Ukrayna'ya ve savaş mağdurlarına verdikleri destek için teşekkür ediyoruz. Ortak projelerde bir arada olmayı çok isteriz" dedi.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari ise Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın bir an önce sona ermesini temenni ettiğini ifade etti.

Lviv heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, "Kuşadası Belediyesi olarak savaş bölgesine ve kentimize gelen savaş mağdurlarına elimizden geldiğince destek olmaya çalıştık ve her zaman devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Afşin Yurdakul Habertürk'ten ayrıldı mı, neden ayrıldı, hangi kanala gitti?
Afşin Yurdakul Habertürk'ten ayrıldı mı, neden ayrıldı, hangi kanala gitti?
Gümüşhane’de 6 katlı apartman cami görenleri hayrete düşürüyor
Gümüşhane’de 6 katlı apartman cami görenleri hayrete düşürüyor
''Oksijeni bol stersi az'' diye reklamlarını bile yapmışlar! 6 kişiye mezar olan bungalovların eski hali ortaya çıktı
''Oksijeni bol stersi az'' diye reklamlarını bile yapmışlar! 6 kişiye mezar olan bungalovların eski hali ortaya çıktı
İtfaiye ekipleri seferber oldu! Kahramanmaraş bu kez de orman yangınıyla savaşıyor!
İtfaiye ekipleri seferber oldu! Kahramanmaraş bu kez de orman yangınıyla savaşıyor!
Son Haberler
İl Milli Eğitim Müdürü Çalışkan’dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
İl Milli Eğitim Müdürü Çalışkan’dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
Fatih Erbakan: "Orta Vadeli Ekonomik Program çözümden uzakta"
Fatih Erbakan: "Orta Vadeli Ekonomik Program çözümden uzakta"
Romanya’da Rusya’ya ait İHA parçaları bulunduğu iddiası
Romanya’da Rusya’ya ait İHA parçaları bulunduğu iddiası
’7. Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali’ne 800 motosikletli katıldı
’7. Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali’ne 800 motosikletli katıldı
Bu kadarı pes dedirtti! Pis evden, 7 kamyon çöp çıktı!
Bu kadarı pes dedirtti! Pis evden, 7 kamyon çöp çıktı!
Asel bebeğin cansız bedeni bulundu! Aksaray’da selde annesinin elinden düşüp kaybolmuştu
Asel bebeğin cansız bedeni bulundu! Aksaray’da selde annesinin elinden düşüp kaybolmuştu
Yeni Kaymakamdan şık hareket! Ayağının tozuyla, şehit ailelerini ziyaret etti
Yeni Kaymakamdan şık hareket! Ayağının tozuyla, şehit ailelerini ziyaret etti
Çok Okunanlar
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Fıkra gibi dükkan! Görenler gülmeden geçemiyor! "Taze Yomurta tavuk yeni etti"
Fıkra gibi dükkan! Görenler gülmeden geçemiyor! "Taze Yomurta tavuk yeni etti"
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Ünlü oyuncu rolüne kendini fazla kaptırdı, hırsızlık yapmakla kalmadı, havalimanını bir birine kattı
Ünlü oyuncu rolüne kendini fazla kaptırdı, hırsızlık yapmakla kalmadı, havalimanını bir birine kattı
Ürgüp'te havada korku dolu anlar! Sıcak hava balonu cami minaresine çarptı
Ürgüp'te havada korku dolu anlar! Sıcak hava balonu cami minaresine çarptı
Arıcılık yapan vatandaş kendi imkanlarıyla yeni bir icad çıkardı! Petekleri süzmek için ’balsavar’ yaptı
Arıcılık yapan vatandaş kendi imkanlarıyla yeni bir icad çıkardı! Petekleri süzmek için ’balsavar’ yaptı
Konya’da korkutan görüntü! Yeni bir obruk daha meydana geldi
Konya’da korkutan görüntü! Yeni bir obruk daha meydana geldi
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!