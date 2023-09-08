Ukrayna’dan gelen heyet, Kuşadası’nda ağırlandı

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, Ukrayna'nın Lviv kentinden gelen heyeti makamında ağırladı. Ziyarette iki kent arasında yapılabilecek proje iş birlikleri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, Lviv Kent Konseyi Belediye Başkanlığı Dış İlişkiler ve Tanıtım Ofisi Dış İlişkiler Daire Başkanı Iryna Dzhyhovska ile Lviv Belediye Meclis Vekili ve Lviv Belediyesi Kültür, Gençlik, Spor ve Dış İlişkilerden Sorumlu Daimi Komisyon Başkanı Leila Melesova Valchak'ı makamında ağırladı. Kuşadası Kent Konseyi Yabancılar Meclisi Koordinatörü Olena Burgaç ve Kuşadası Belediyesi Dış İlişkiler Müdürü Kadriye Balıkçı'nın da yer aldığı ziyarette Lviv Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi'nin geleceğe yönelik gerçekleştirmeyi planladığı projeler ele alındı.

Lviv Kent Konseyi Belediye Başkanlığı Dış İlişkiler ve Tanıtım Ofisi Dış İlişkiler Daire Başkanı Iryna Dzhyhovska, Kuşadası'nı ilk kez ziyaret ettiklerini belirterek "Kuşadası turizm açısından oldukça önemli bir bölge. Kuşadası Belediyesi ile kentimiz arasında ortak projeler yaşama geçirmeyi ve sizin projelerinize destek olmayı çok isteriz. Kuşadası Belediyesi olarak Ukrayna ve Rusya savaşının ilk gününden bu yana bizlere desteğiniz çok büyük oldu. Kuşadası'nda Ukraynalılar Derneği'ne de verdiğiniz desteği görüyoruz. Bu bizi çok mutlu ediyor. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e ve Kuşadası Belediyesi'ne Ukrayna'ya ve savaş mağdurlarına verdikleri destek için teşekkür ediyoruz. Ortak projelerde bir arada olmayı çok isteriz" dedi.

Haberin Devamı

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari ise Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın bir an önce sona ermesini temenni ettiğini ifade etti.

Lviv heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, "Kuşadası Belediyesi olarak savaş bölgesine ve kentimize gelen savaş mağdurlarına elimizden geldiğince destek olmaya çalıştık ve her zaman devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)