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  3. Ukrayna'dan gelen yöneticiler doğal güzelliklerle dolu Marmaris'i gezdi

Ukrayna'dan gelen yöneticiler doğal güzelliklerle dolu Marmaris'i gezdi

Ukraynalı yerel yöneticiler ve acente temsilcileri tarafından Marmaris'te tarihi ve doğal güzelliklerin bulunduğu alanlar gezildi.

Ukrayna'dan gelen yöneticiler doğal güzelliklerle dolu Marmaris'i gezdi

Ukraynalı turistleri kente çekmek için yapılan tanıtım çalışmaları kapsamında ilçeye gelen seyahat acenteleri, turizm profesyonelleri, youtuber, blogger ve yazarlar ile yerel yöneticilerden oluşan grup, Kızkumu, Turgut Şelalesi, Amos, Marmaris Müzesi, Sedir Adası ve İçmeler'i gezerek, bilgi aldı.

Grup daha sonra Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı İçmeler Mahallesi'ndeki makamında ziyaret etti.

Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç'in de katıldığı ziyarette yaz sezonuyla ilgili görüşmeler gerçekleştirildi.

Oktay, Ukrayna'nın Marmaris için önemli bir pazar olduğunu belirterek, "Salgın nedeniyle istediğimiz gibi sezon geçiremiyoruz. Ancak sağlıklı günlere kavuştuğumuzda yine gönül rahatlığıyla misafirlerimizi ağırlayacağız. Bu çerçevede acentelerle iş birliği içinde, Ukrayna'dan gelecek turistlerle bölgemizdeki turizm ağını genişleterek, ilçemizin ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ukraynalı misafirler ise Marmaris'i çok beğendiklerini, turizm için ideal bölge olduğunu kaydetti.

Ukraynalı misafirlere yörenin ürünlerinden oluşan hediye paketi verildi, bir acente temsilcisinin doğum günü kutlandı.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

Ukrayna'dan gelen yöneticiler doğal güzelliklerle dolu Marmaris'i gezdi

Ukrayna'dan gelen yöneticiler doğal güzelliklerle dolu Marmaris'i gezdi

Ukrayna'dan gelen yöneticiler doğal güzelliklerle dolu Marmaris'i gezdi

Ukrayna'dan gelen yöneticiler doğal güzelliklerle dolu Marmaris'i gezdi

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