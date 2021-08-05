Ukrayna'dan Türkiye'ye tam destek! Uçak ve helikopterler gönderildi!

Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Emir Rustamov, 3 yangın söndürme uçağı ve 4 helikopterin söndürme çalışmaları için Antalya'ya gönderildiğini belirterek, "Yeni gelen 4 helikopterin gece görme cihazları var. Ekipler de özel eğitim almışlar. Bunun için onlar gece de yangınlara karşı savaşabiliyor." dedi.

YANGINI DUYDUKLARI AN HAREKETE GEÇTİLER

Rustamov, AA muhabirine verdiği röportajda, stratejik bir partner olarak Türkiye'deki orman yangınına ülkece çok üzüldüklerini ve haberi alır almaz harekete geçtiklerini belirtti. Türkiye'ye destek olmak için yetkili kurumların ilk olarak 2 yangın söndürme uçağı gönderdiğini açıklayan Rustamov, Ukrayna ekibinin yangına karşı verdikleri mücadelenin devam ettiğini vurguladı.

"UKRAYNA'NIN TÜRKİYE'YE DESTEĞİ SONSUZA KADAR SÜRECEK"

AN-32 P tipi yangın söndürme uçaklarının ve ekip içerisinde en iyi tecrübeye sahip pilot itfaiyeciler olduğunun altını çizen Rustamov, "Uçaklarımız yangınla mücadelede de başarılı oluyorlar. Şu ana kadar 500 ton civarında suyu, alevlerin üzerine bıraktılar." dedi.

Ukrayna'dan Türkiye'ye yollanan 4 helikopterin de Isparta Havalimanı'nda olduğunu söyleyen Rustamov, yangınla mücadelede gece çalışmalarının büyük rol oynadığını belirtti. Gönderilen helikopterlerin akşam çalışmalara başlayacağını söyleyen Rustamov:

"Helikopterlerin olduğu kadar tecrübeli ekipler de bizim için çok özel. Onlar gece ve gündüz aktif halde çalışabiliyorlar. Helikopterler 24 saat durmaksızın görev yapabilsin diye her helikopterin iki özel ekibi kuruldu. Umarız ki bu felaket en yakında bitecek. Biz Ukrayna dost ve stratejik ülke olarak Türkiye'ye yardım edebilmek için elimizi taşın altına koyacağız. Biz buradayız, sonuna kadar da Türk milletine destek olmaya devam edeceğiz. 3 yangın söndürme uçağımız, 4 helikopterimiz yangın bölgesinde. Gerekirse daha fazla ekipman gelebilir. Ukrayna'nın Türkiye'ye desteği sonuna kadar sürecek." cümlelerini kaydetti.

HELİKOPTERLER GECE VE GÜNDÜZ YANGINLARA KARŞI MÜCADELE EDEBİLECEK

Mi-8MTV-1 serisi helikopterlerin modernize edilmiş helikopterler olduğuna dikkat çeken Rustamov, şöyle devam etti:

"Yeni gelen helikopterlerin gece görme özellikleri bulunuyor. Ekipler de özel eğitim almış tecrübeli isimlerden oluşuyor. Bu durumda onlar gece ve gündüz yangına karşı mücadele gösterebileceklerdir. Biliyorsunuz gece görüşü çok mühim bir olay. Şu anda buradaki yangınlara karşı mücadele ede uçaklar ve helikopterler sadece gündüz çalışabiliyor fakat, gece yangınlar tekrar büyüklük gösterebiliyor. Gönderdiğimiz helikopterlerle bu olasılıklara dur diyeceğiz. Ayrıca Uçaklarımız ve helikopterlerimiz denizden, göletlerden rahat su alabilir."

Antalya'daki orman yangınlarıyla itfaiye ve arazözlerin yanı sıra Ukrayna başta olmak üzere farklı ülkelerden gelen uçak ve helikopterlerle mücadele ediliyor.