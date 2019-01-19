Ukraynalı denizci askerlerin avukatlarından “itiraz”

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan Kerç Boğazı krizi sonucu Rusya tarafından alıkonan Ukraynalı askerlerin avukatı, Rus yargısının Ukraynalı askerlerin gözaltı sürelerini uzatmaya yönelik verdiği karara itiraz etti.

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan Kerç Boğazı krizi sonucu Rusya tarafından alıkonan Ukraynalı askerlerinden birinin avukatı Nikolay Polozov Moskova Lefortovskiy Bölge Mahkemesi'nin Ukraynalı askerlerin gözaltı sürelerini uzatmaya yönelik verdiği karara itiraz ettiklerini açıkladı.

15 Ocak'ta gerçekleşen duruşma sonrası Moskova Lefortovskiy Bölge Mahkemesi 27 Ukraynalı askerin gözaltı süresini 24 Nisan'a kadar uzattıklarını duyurmuştu.

Kasım ayında Ukrayna donanmasına ait 3 gemi Rus karasularına girerek, Kerç Boğazı üzerinden Azak Denizi'ne geçmeye çalışmıştı. Ukrayna gemilerinin karasularına girmesiyle Rus Sahil Güvenliği gemilere ateş açmıştı. Ukrayna gemileri ve gemi mürettebatı Rusya tarafından alıkonulmuştu. Moskova, olayı bir provokasyon olarak nitelendirmişti. Rusya, yasa dışı bir şekilde sınırını geçmekle suçladığı 24 Ukraynalı denizciyi gözaltına almıştı. Ukraynalı denizciler, suçlu bulunursa 6 yıla kadar hapis cezası alacak.

Kaynak: İHA