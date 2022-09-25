Ukraynalı diplomattan Putin sağlık durumu hakkında çarpıcı iddia!

Ukraynalı diplomat Valeriy Chaly, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Ukraynalı diplomattan Putin sağlık durumu hakkında çarpıcı iddia!

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'tan bu yana süren savaş devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında çarpıcı bir iddia atıldı. Çoğu kez sağlık sorunları olduğuyla gündeme gelen Putin'in durumu hakkında Eski Ukrayna Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Valeriy Chaly'dan çarpıcı bir açıklama geldi.

Ukraynalı diplomattan Putin sağlık durumu hakkında çarpıcı iddia!

"KAYBETMEYE BAŞLADI"

Valeriy Chaly, Putin'nin hafızasını kaybetmeye başladığını iddia ederek, "Beni endişelendiren, bunu kesin olarak biliyor olmam ve bunu pratikte de gördüm: Putin'in iyi bir hafızası var ama onu kaybetmeye başladı" dedi.

Ukraynalı diplomattan Putin sağlık durumu hakkında çarpıcı iddia!

"İSİMLERİ, TARİHLERİ UNUTUYOR"

Chaly, “Bunun stresin ve sürekli gerginliğin sonucu mu yoksa yaşın bedeli mi olduğunu bilmiyorum ama hafızasını kaybediyor. İsimleri, tarihleri ​​unutuyor, başarısızlıkları var ve bu tehlikeli.” diye konuştu.

Chaly, böyle bir kişinin nükleer bir devletten sorumlu olmaması gerektiğini ve Putin'in liderlik etme yeteneğini kaybettiğini söyledi.

Ukraynalı diplomattan Putin sağlık durumu hakkında çarpıcı iddia!

HAFIZASINI KAYBETME BELİRTİLERİ GÖSTERİYOR

Nörolog Oleksandra Shchebet, Eylül ayı başlarında NV'ye verdiği demeçte Putin, hafızasını kaybetme belirtileri gösterdiğini ve eleştirel düşünmede güçlük çekiyor gibi göründüğünü ifade etti.

Ukraynalı diplomattan Putin sağlık durumu hakkında çarpıcı iddia!

"SAĞLIK DURUMU KÖTÜ"

Öte yandan Ukrayna askeri istihbarat sözcüsü Vadym Skibitsky, Putin'in sağlık durumuna ilişkin olarak, "Putin'in sağlık durumu kötü” demişti.

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