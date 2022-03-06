Ukraynalı müzakereci Denis Kireyev infaz edildi! Belarus görüşmesine Rus ajanı olarak mı katıldı? Şok eden detaylar!
Ukrayna ile Rusya arasında Belarus’un Gomel bölgesinde yürütülen ilk tur görüşmelerine katılan Denis Kireev, Kiev’de sokak ortasında başından vurularak infaz edildi. Bu gelişme üzerine 'Rus ajanı' iddiası dünya gündemine bomba gibi düştü!
Olayın Kiev’deki Peçorskaya mahkeme binası önünde gerçekleştiğini aktaran Ukrayna medyası, bazı kaynaklara göre Kireev’in vatana ihanetle suçlandığını ve Ukrayna istihbarat servisince infaz edilmiş olabileceğini aktardı.
RUS AJAN İDDİASI
Denis Kireev, müzakere masasına oturan Ukrayna heyeti içinde yer alıyordu. Yine basında yer alan iddialara göre Kireev, Rusya yanlısı suikast timi tarafından da öldürülmüş olabileceği belirtildi.
Rus heyetiyle Belarus sınırında görüşme gerçekleştiren Ukrayna heyetinde yer alan Denis Kireev’in bir Rus ajanı olduğu öne sürüldü.
UKRAYNALILAR, REDDETTİ
Rus medyası ise Denis Kireyev'in Ukrayna istihbaratı tarafından öldürüldüğünü iddia ederken, Ukrayna resmi makamları bu iddiayı kabul etmedi.
Son olarak Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat İdaresi'nin açıklamasında, "İstihbarat İdaresi'nin çalışanı olan Denis Borisoviç Kireyev bir özel görev gerçekleştirdiği sırada hayatını kaybetmiştir" denildi.