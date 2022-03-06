Şahin Kendirci kimdir? Aslen nereli? Kaç yaşında? Şahin Kendirci filmi ve son haliZeliha Kendirci kimdir, nereli, kaç yaşında? Zeliha Kendirci biyografisiÖmer Danış kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Şarkıları neler?Ukraynalı müzakereci Denis Kireyev infaz edildi! Belarus görüşmesine Rus ajanı olarak mı katıldı? Şok eden detaylar!Kibariye kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi ve eşi eşi kim?Cengiz Kurtoğlu'nun eşi kimdir? Fatma Kurtoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Kaç çocuğu var? Fatma Kurtoğlu BiyografisiCengiz Kurtoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Evli mi, eşi kim? Kaç çocuğu var?Amal ne demek, TDK'ya göre Amal kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Gri Karton, Şirenz Kağıt Üretim ve Laminasyon İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıPera Palas'ta Gece Yarısı dizisine Atatürk sahnesi damga vurdu! Şarkıcı Aynur Aydın'ın 'Peygamber' yorumu tepki çekti!
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Ukraynalı müzakereci Denis Kireyev infaz edildi! Belarus görüşmesine Rus ajanı olarak mı katıldı? Şok eden detaylar!

Ukraynalı müzakereci Denis Kireyev infaz edildi! Belarus görüşmesine Rus ajanı olarak mı katıldı? Şok eden detaylar!

Ukrayna ile Rusya arasında Belarus’un Gomel bölgesinde yürütülen ilk tur görüşmelerine katılan Denis Kireev, Kiev’de sokak ortasında başından vurularak infaz edildi. Bu gelişme üzerine 'Rus ajanı' iddiası dünya gündemine bomba gibi düştü!

Ukraynalı müzakereci Denis Kireyev infaz edildi! Belarus görüşmesine Rus ajanı olarak mı katıldı? Şok eden detaylar!

Olayın Kiev’deki Peçorskaya mahkeme binası önünde gerçekleştiğini aktaran Ukrayna medyası, bazı kaynaklara göre Kireev’in vatana ihanetle suçlandığını ve Ukrayna istihbarat servisince infaz edilmiş olabileceğini aktardı.

Ukraynalı müzakereci Denis Kireyev infaz edildi! Belarus görüşmesine Rus ajanı olarak mı katıldı? Şok eden detaylar!

RUS AJAN İDDİASI

Denis Kireev, müzakere masasına oturan Ukrayna heyeti içinde yer alıyordu. Yine basında yer alan iddialara göre Kireev, Rusya yanlısı suikast timi tarafından da öldürülmüş olabileceği belirtildi.

Rus heyetiyle Belarus sınırında görüşme gerçekleştiren Ukrayna heyetinde yer alan Denis Kireev’in bir Rus ajanı olduğu öne sürüldü.

Ukraynalı müzakereci Denis Kireyev infaz edildi! Belarus görüşmesine Rus ajanı olarak mı katıldı? Şok eden detaylar!

UKRAYNALILAR, REDDETTİ

Rus medyası ise Denis Kireyev'in Ukrayna istihbaratı tarafından öldürüldüğünü iddia ederken, Ukrayna resmi makamları bu iddiayı kabul etmedi.

Ukraynalı müzakereci Denis Kireyev infaz edildi! Belarus görüşmesine Rus ajanı olarak mı katıldı? Şok eden detaylar!​​​​​​​

Son olarak Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat İdaresi'nin açıklamasında, "İstihbarat İdaresi'nin çalışanı olan Denis Borisoviç Kireyev bir özel görev gerçekleştirdiği sırada hayatını kaybetmiştir" denildi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT