Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'dan çarpıcı açıklama: Bölgede askeri saldırı ihtimali var

Rusya - Ukrayna arasındaki gerilim dünyayı kasıp kavururken Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'ya işgalci ordularını gönderdiğini ifade eden Vasyl Bodnar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Dışişleri Bakanımız Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nda konuşacak. Diplomasi yolu işe yaramazsa en etkili yol yaptırım yolu. Almanya'nın Kuzey Akım 2 kararını, ABD ve İngiltere'nin yaptırım kararını memnuniyetle karşılıyoruz.

"YAPTIRIMLARIN ARTMASINI DİLİYORUZ"

Rusya'nın saldırganlığı arttıkça yaptırımların artmasını diliyoruz. Biz Ukraynalılar bölgedeki güvenlik sorununa çözüm bulmak için kolektif çözüm bulmaktan yanayız. Özellikle bölgedeki güvenlik durumunu çözmek için Ukrayna, BM Daimi üyeleri, Türkiye ve Almanya'nın katılımıyla bir görüşme talep ettik.

"BİZ SAVAŞ İSTEMİYORUZ, SAVAŞI PROVOKE ETMİYORUZ"

Bizim için önemli olan Ukrayna'nın savunmasını sağlamak, her Ukraynalı ülkesini savunmaya hazır. Biz savaş istemiyoruz, savaşı provoke etmiyoruz. Şundan eminim ki Ukrayna ordusu ne kadar güçlü olursa Rusya'nın saldırma ihtimali o kadar düşük olur. Bu bağlamda Ukrayna'ya her türlü askeri desteği sağlamak önemli.

"EN GÜZEL CEVAP UKRAYNA'NIN NATO'YA KABUL EDİLMESİYLE VERİLİR"

Ukrayna'ya saldırı Rus toplumu arasında yaygın değil. Rusya Avrupa'nın güvenliğine tehdit oluşturuyor. Bu durumda en güzel cevap Ukrayna'nın NATO'ya kabul edilmesiyle verilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" sözü çok anlam ifade ediyor."

Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'dan Rusya - Ukrayna krizi için çarpıcı açıklama: Barışı sağlayabilecek yegane ülke Türkiye