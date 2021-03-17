Ukrayna'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Ukrayna'nın Bayrağı Nasıldır?
Ukrayna'nın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Ukrayna'nın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Ukrayna hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.
Ukrayna, Doğu Avrupa'da bir ülke. 603.549 km² yüz ölçümüyle tamamı Avrupa'da olan en geniş ülkedir. Doğusunda ve kuzeydoğusunda Rusya, kuzeybatısında Belarus, batısında Polonya, Slovakya ve Macaristan, güneybatısında Romanya ve Moldova ile kara sınırı vardır.
Ukrayna'nın Başkenti?
“Kiev” şehri Ukrayna'nın başkentidir.
Ukrayna'nın Para Birimi Nedir?
“Ukrayna Hrivnası” Ukrayna'nın para birimidir.
Ukrayna'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Ukrayna'nın telefon alan kodu : + 380
Ukrayna'nın Türkçe Ülke Telaffuzu
Ukrayna
Ukrayna'nın Türkçe Başkent Telaffuzu
Kiev
Ukrayna'nın İngilizce Ülke Telaffuzu
Ukraine
Ukrayna'nın İngilizce Başkent Telaffuzu
Kiev
Ukrayna'nın Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Kyїv
Ukrayna'nın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
Ukraїna
Ukrayna'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
Ukraynaca