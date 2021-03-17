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Ukrayna'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Ukrayna'nın Bayrağı Nasıldır?

Ukrayna'nın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Ukrayna'nın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Ukrayna hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Ukrayna'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Ukrayna'nın Bayrağı Nasıldır?

Ukrayna, Doğu Avrupa'da bir ülke. 603.549 km² yüz ölçümüyle tamamı Avrupa'da olan en geniş ülkedir. Doğusunda ve kuzeydoğusunda Rusya, kuzeybatısında Belarus, batısında Polonya, Slovakya ve Macaristan, güneybatısında Romanya ve Moldova ile kara sınırı vardır.

Ukrayna'nın Başkenti?

“Kiev” şehri Ukrayna'nın başkentidir.

Ukrayna'nın Para Birimi Nedir?

“Ukrayna Hrivnası” Ukrayna'nın para birimidir.

Ukrayna'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Ukrayna'nın telefon alan kodu : + 380

Ukrayna'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Ukrayna'nın Bayrağı Nasıldır?

Ukrayna'nın Türkçe Ülke Telaffuzu

Ukrayna

Ukrayna'nın Türkçe Başkent Telaffuzu

Kiev

Ukrayna'nın İngilizce Ülke Telaffuzu

Ukraine

Ukrayna'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Ukrayna'nın Bayrağı Nasıldır?

Ukrayna'nın İngilizce Başkent Telaffuzu

Kiev

Ukrayna'nın Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Kyїv

Ukrayna'nın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Ukraїna

Ukrayna'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Ukrayna'nın Bayrağı Nasıldır?

Ukrayna'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Ukraynaca

Ukrayna'nın Bayrağı Nasıldır?

Ukrayna'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Ukrayna'nın Bayrağı Nasıldır?

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