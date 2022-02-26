Ukrayna'nın en uzun gecesi! "Kiev’in kaybedilmemesi gerek"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, bu gecenin zor geçeceğini ve Kiev’in kaybedilmemesi gerektiğini söyledi.

Zelenskiy, sosyal medyadan paylaştığı video mesajında değerlendirmelerde bulundu.

Bu gecenin gündüzden daha zor geçeceğini ifade eden Zelenskiy, Kiev başta olmak üzere pek çok şehrin saldırı altında olduğunu kaydetti.

Zelenskiy, Kiev'in kaybedilmemesi gerektiğini belirterek Rusya'nın tüm gücüyle Ukrayna'nın mukavemetini kırmaya çalışacağını ifade etti.

"UKRAYNA'NIN KADERİ ŞU AN BELİRLENİYOR"

Kendilerini neyin beklediğini bildiklerini söyleyen Zelenskiy, "Bu gece dayanmalıyız. Ukrayna'nın kaderi tam şu anda belirleniyor." diye konuştu.

Kreşlerin, yetimhanenin ve sivil altyapının vurulmasının izah edilemez olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Kreşteki Ukraynalı çocuklara karşı bu savaş nedir? Onlar kim? Onlar da mı Neonaziler?" diye sordu.

"DÜŞMANIN KAYIPLARI ÇOK AĞIR"

Ana amaçlarının bu kıyımı durdurmak olduğunu ifade eden Zelenskiy, "Düşmanın kayıpları çok ağır, çok ciddi. Yüzlerce, yüzlerce sınırımızı geçen ölü asker." dedi.

Zelenskiy, kendilerinin de "maalesef kayıplarının olduğunu" belirterek "Ukraynalılar saldırıya kahramanca mukavemet gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

KİEV ATEŞ ALTINDA

Öte yandan Reuters haber ajansı, Kiev'de sık sık topçu atışlarının duyulmaya başlandığını aktardı.

Ukrayna ordusu, bir Facebook gönderisinde Rus birliklerinin Kiev'de bir ordu üssüne saldırdığını ancak saldırının püskürtüldüğünü söyledi.

Interfax Ukrayna ajansı da Rus askerlerinin şehrin elektrik üretim istasyonlarından birini ele geçirmeye çalıştığını söyledi.

POLONYA'YA MESAJ

Zelenskiy, TSİ saat 03.10'da Twitter hesabından açıklama yaparak Polonya'ya teşekkür etti. Ukrayna liderinin paylaşımı şöyle:

"Az önce Ukrayna'nın gerçek bir arkadaşı olan Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile konuştum. Kendisine, Polonya halkına böylesine zor bir zamanda etkili somut yardımları için kişisel olarak minnettarım. Ukrayna ve Polonya birlikte daha güçlü. Teşekkür ederim"

ABD BASININDAN ZELENSKİY İDDİASI

ABD'nin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e Rusya tarafından yakalanması ya da öldürülmesini önlemek için kendisini Kiev'den çıkarmayı teklif ettiği ancak Zelenskiy'nin bu teklife şu ana kadar olumsuz yanıt verdiği iddia edildi.

Washington Post gazetesinin ABD'li ve Ukraynalı yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD hükümeti, Zelenskiy'e Rusya tarafından yakalanması ya da kaçırılmasını önlemek için kendisine Kiev'den ayrılması için yardım etmeye hazır olduğunu belirtti.

Ancak Zelenskiy, bu teklifleri şu ana kadar reddederek, ülkesinin başında kalacağını belirtti.

Zelenskiy, dün sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Rusların 1 numaralı hedefinin kendisi, 2 numaralı hedefinin de ailesi olduğunu ancak ülkesini savunmak için görevinin başında olacağını açıklamıştı.

RUS SU-25 SAVAŞ UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ

Ukraynanın Vinnytsia İl Devlet İdaresi Başkanı Sergiy Borzov, Vinnytsia bölgesinde Kalinovka yakınlarında Rus Su-25 savaş uçağının düşürüldüğünü bildirdi.

İSTİHBARAT BİNASI BOMBALANDI

Ukrayna'nın Çernigov şehrinde bulunan Ukrayna İstihbarat Servisi'ne ait binaya 2 adet bomba düştü. Saldırı sonra istihbarat binasında yangın çıktı.

Öte yandan Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın Harkov’da devam ettiği kaydedildi. İki tarafın çatışma anına ait görüntüler amatör kameralara yansıdı.

Ukrayna'nın güney bölgesindeki liman kenti Melitopol ise Rus askerlerinin kontrolüne geçti.

UKRAYNA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI İŞGALİN SON DURUMUNU PAYLAŞTI

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna yönetimini indirmek için geniş çaplı bir saldırı operasyonunu sürdürdüğünü açıkladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna devletini yok etmek, Ukrayna yönetimini indirmek ve işgal kontrolünü sağlamak için Ukrayna topraklarında geniş çaplı bir saldırı operasyonunu sürdürüyor.

Rusya Federasyonu, savaş uçakları, balistik füzeler, ağır silahlar, tanklar, zırhlı personel taşıyıcıları, kara birlikleri ve diğer kuvvetler ve araçlar kullanarak Rusya topraklarından, Karadeniz ve Azak Denizi, geçici olarak işgal edilen Kırım ve Donbas ve Belarus topraklarından Ukrayna'ya saldırıyor” ifadeleri kullanıldı.

"AVRUPA'NIN MERKEZİNDE MASUM İNSANLAR ÖLÜYOR"

Açıklamanın devamında, “Rus birlikleri Kyiv, Kharkiv, Odesa, Chernihiv, Ivano-Frankivsk, Lviv ve diğer Ukrayna şehirlerindeki sivil altyapı tesislerine füze ve bomba saldırıları düzenliyor. Kremlin, Ukrayna'nın başkentini ele geçirmek için geniş çaplı bir askeri operasyon başlattı.

Avrupa'nın merkezinde çocuklar da dahil olmak üzere masum insanlar ölüyor ve yaralanıyor” denildi.

Dışişleri Bakanlığı ayrıca açıklamasında, “Rusya, Ukrayna'da savaş kurallarını ve diğer uluslararası hukuk normlarını ağır bir şekilde ihlal ediyor. Rusya Federasyonu’nun çok sayıda savaş suçu işlemesi ve Roma Statüsü'nü ihlal etmesinden dolayı Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ve Ukrayna Başsavcılığı, Rus yönetiminin en ağır ceza almasını sağlamak içi Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sunulacak deliller toplamaktadır” ifadelerini kullandı.

"RUS İŞGALCİLER ÇERNOBİL NÜKLEER SANTRALİNİ ELE GEÇİRDİ"

Rusya’nın Çernobil nükleer santralini ele geçirdiği belirtilen açıklamada, "Uluslararası teknik güvenlik kurallarının öngördüğü şekilde nükleer santral çalışanlarının rotasyonuna izin vermiyorlar. Çok sayıda Rus askeri araçlarının hareketi ve kirlenmiş radyoaktif tozun atmosfere yükselmesi nedeniyle toprağın üst düzeyinin bozulmasından dolayı radyasyon kontrol seviyelerinin yükselişi kaydedildi.

Ukrayna tarafı, Rusya'nın eylemlerinin Avrupa'da büyük çaplı bir çevre felaketine yol açabileceği konusunda Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nu uyardı” denildi.

UKRAYNA, RUSYA'YA YAPTIRIM UYGULAYANLARA MİNNETTAR

“Ukrayna ordusu ve diğer tüm ulusal savunma güçleri, Rus saldırısına güçlü bir şekilde karşı koyuyor, düşman kuvvetleri kayıp veriyor, stratejik pozisyonlarımızı tutuyoruz" denilen açıklamada, "Ukrayna, Rusya'ya karşı yeni ekonomik yaptırımlar uygulayan ABD, Kanada, AB ve diğer uluslararası ortaklara minnettardır. Aynı zamanda, bu önlemler Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşını durdurmak için henüz yeterli değil.

Bazı Avrupa ülkelerini, Ukrayna vatandaşlarının ve tüm Avrupa vatandaşlarının güvenliğinin korunması söz konusu olduğunda, dar siyasi çıkarlara göre hareket etmemeye çağırıyoruz. Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ve uluslararası hukukun temel normlarına saygıya dayalı uluslararası güvenlik mimarisinin ve küresel dünya düzeninin gelecek kaderi tehlikededir.

RUSYA, SWIFT ÖDEME SİSTEMİNDEN DERHAL ÇIKARILMALIDIR"

Rusya, SWIFT ödeme sisteminden derhal çıkarılmalıdır. Hiç gecikmeden hemen harekete geçmeliyiz” ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasının devamında, “Ukrayna, devletimizin savunma kabiliyetlerini güçlendirmek için ek silah sevkiyatı için ortaklarına ilgili başvuruda bulundu. Ukrayna ve Ukrayna vatandaşları için mali ve insani yardımı aktif bir şekilde temin ediyoruz. Rusya, Ukrayna'ya yönelik silahlı saldırganlığına son vermeli ve barışçıl bir çözüm için diyalog başlatmalıdır. Bu, hayat kurtarmaya ve Avrupa'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görmediği bir felaketi önlemeye yardımcı olacaktır” ifadelerini kullandı.