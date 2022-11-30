Ukrayna'nın Madrid Büyükelçiliği'ne gelen bir zarfın açılması sonucu patlama!

Ukrayna'nın Madrid Büyükelçiliği'ne gelen bir zarfın açılması sonrası meydana gelen patlamada en az 1 kişi yaralandı.

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Ukrayna'nın Madrid Büyükelçiliği'ne gelen bir zarfın açılması sonucu patlama!

Ukrayna'nın Madrid Büyükelçiliği'ne gelen bir zarfın açılması sonrası meydana gelen patlamada en az 1 kişi yaralandı.

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