Ukrayna'nın Madrid Büyükelçiliği'ne gelen bir zarfın açılması sonrası meydana gelen patlamada en az 1 kişi yaralandı.
Ukrayna'nın Madrid Büyükelçiliği'ne gelen bir zarfın açılması sonucu patlama!
Ukrayna'nın Madrid Büyükelçiliği'ne gelen bir zarfın açılması sonrası meydana gelen patlamada en az 1 kişi yaralandı.
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