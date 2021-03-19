Ukrayna'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Ukrayna'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Ukrayna, Doğu Avrupa'da bir ülke. 603.549 km² yüz ölçümüyle tamamı Avrupa'da olan en geniş ülkedir. Doğusunda ve kuzeydoğusunda Rusya, kuzeybatısında Belarus, batısında Polonya, Slovakya ve Macaristan, güneybatısında Romanya ve Moldova ile kara sınırı vardır.

Ukrayna'nın Nüfusu Kaç Kişidir?

Ukrayna 43733762 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 35. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0056 olduğu görülmektedir.

Ukrayna'nın Müslüman Nüfus sayısı 456000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 1 olarak rakamlara yansımıştır.

Ukrayna'nın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Ukrayna'nın yüz ölçümü 600778 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Ukrayna'nın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 24220 km² Karasal Alan : 579330 km²

Ukrayna'nın Haritadaki Yeri / Konumu