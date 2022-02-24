Ukrayna'ya askeri operasyona başlayan Rusya'ya kötü haber! Şampiyonlar Ligi finalini kaçırdı! O organizasyon Türkiye'de!  

Ukrayna'nın doğusunda yer alan sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıyan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sonrasında askeri harekat emir vermiş ve Ukrayna'ya yönelik operasyonlara başlamıştı. Bu harekatın yankıları sürerken Rusya'da yapılması planlanan organizasyonlar da yeniden gözden geçiriliyor. Formula 1 etabının en güçlü yeni adayı ise Türkiye.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ OYNANACAKTI

UEFA, Rusya'nın St. Petersburg şehrinde gerçekleştirilmesini planladığı Şampiyonlar Ligi finalini başka bir ülkeye verme konusunda çalışmalara başladı. UEFA'nın bu hamlesinin ardından bir haber de Formula 1 cephesinden geldi. Şampiyonlar Ligi finalinin ardından Rusya'da yapılacak olan Formula 1 etabının iptal edilerek başka bir ülkede yapılması gündemde.

TAKVİME TÜRKİYE EKLENDİ

Formula 1'in resmi bilet satış sitesinde yer alan Rusya Grand Prix'sinin kaldırıldığı ve yerine Türkiye Grand Prix'sinin eklendiği görüldü. Daha önceki takvimde Türkiye Grand Prix'sine yer verilmemişti. Yakın zamanda yetkili kurumlar tarafından açıklama yapması bekleniyor.

Rusya'da yapılması planlanan 2022 Formula 1 yarışı, 25 Eylül tarihinde gerçekleştirilecekti.

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