Fenomenliğe soyunan Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan 45 bin TL'lik krem linki verince sosyal medya ayağa kalktı! Tepkilerin ardından yaptığı açıklama şaşırttı!Rusya, Ukrayna'ya neden saldırıyor? Rusya - Ukrayna savaşı başladı mı? Savaş mı çıktı son dakika 2022?Rusya- Ukrayna savaşı neden başladı? Rusya, Ukrayna ile neden anlaşamıyor? 3. Dünya savaşı çıkar mı?Azol ne demek, TDK'ya göre Azol kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Matkap Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıUkrayna'ya askeri operasyona başlayan Rusya'ya kötü haber! Şampiyonlar Ligi finalini kaçırdı! O organizasyon Türkiye'de!Nuri Harun Ateş kimdir? Nereli ve kaç yaşında?Rasim Öztekin hakkındaki gerçeği ilk kez açıklayarak hayrete düşüren Pelin Öztekin, 'kilo' itirafıyla yönetmenlere taş attı! ATV Müge Anlı CANLI izle bugün 24 Şubat 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm CANLI, tek parça izle YouTubeSlavia Prag – Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Ukrayna'ya askeri operasyona başlayan Rusya'ya kötü haber! Şampiyonlar Ligi finalini kaçırdı! O organizasyon Türkiye'de!

Ukrayna'ya askeri operasyona başlayan Rusya'ya kötü haber! Şampiyonlar Ligi finalini kaçırdı! O organizasyon Türkiye'de!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamalarının ardından Ukrayna'ya yönelik başlatılan harekatın etkileri sürüyor. Rusya'da düzenlemesi planlanan Formula 1 etabının değiştirilerek Türkiye'de yapılabileceği ifade edildi.

Ukrayna'ya askeri operasyona başlayan Rusya'ya kötü haber! Şampiyonlar Ligi finalini kaçırdı! O organizasyon Türkiye'de!

Ukrayna'nın doğusunda yer alan sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıyan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sonrasında askeri harekat emir vermiş ve Ukrayna'ya yönelik operasyonlara başlamıştı. Bu harekatın yankıları sürerken Rusya'da yapılması planlanan organizasyonlar da yeniden gözden geçiriliyor. Formula 1 etabının en güçlü yeni adayı ise Türkiye.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ OYNANACAKTI

UEFA, Rusya'nın St. Petersburg şehrinde gerçekleştirilmesini planladığı Şampiyonlar Ligi finalini başka bir ülkeye verme konusunda çalışmalara başladı. UEFA'nın bu hamlesinin ardından bir haber de Formula 1 cephesinden geldi. Şampiyonlar Ligi finalinin ardından Rusya'da yapılacak olan Formula 1 etabının iptal edilerek başka bir ülkede yapılması gündemde. 

Ukrayna'ya askeri operasyona başlayan Rusya'ya kötü haber! Şampiyonlar Ligi finalini kaçırdı! O organizasyon Türkiye'de!  

TAKVİME TÜRKİYE EKLENDİ

Formula 1'in resmi bilet satış sitesinde yer alan Rusya Grand Prix'sinin kaldırıldığı ve yerine Türkiye Grand Prix'sinin eklendiği görüldü. Daha önceki takvimde Türkiye Grand Prix'sine yer verilmemişti. Yakın zamanda yetkili kurumlar tarafından açıklama yapması bekleniyor. 

 Rusya'da yapılması planlanan 2022 Formula 1 yarışı, 25 Eylül tarihinde gerçekleştirilecekti.

Bu haber bolgegundem.com'da yayımlanmaktadır.

Ukrayna'ya askeri operasyona başlayan Rusya'ya kötü haber! Şampiyonlar Ligi finalini kaçırdı! O organizasyon Türkiye'de!

  

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT