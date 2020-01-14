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  3. Ukrayna'ya girişte sorun yaşayan Türklerin sayısı arttı, Büyükelçilik devrede - 2

Ukrayna'ya girişte sorun yaşayan Türklerin sayısı arttı, Büyükelçilik devrede - 2

FOTOĞRAFLAR

Ukrayna'ya girişte sorun yaşayan Türklerin sayısı arttı, Büyükelçilik devrede - 2

FOTOĞRAFLAR

Kaynak: DHA



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