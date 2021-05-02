Ukrayna'ya ramazan yardımı! Fitre ve zekatlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı

DİTİB'den yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Kırım Tatarları Dini İdaresi Müftüsü Haydar Rüstemov, Türkiye Diyanet Vakfı Koordinatörü İsa Yaykın’ın da katıldığı dağıtım organizasyonunda, 1000 ihtiyaç sahibi aileye gıda paketi dağıtıldı. Kuzey Bavyera Eyaleti DİTİB Dini Danışma Kurulu Başkanı Fuat Gökçebay ve Eyalet Birliği Başkanı Birliği Başkanı Hasan Aslan, DİTİB’in ramazan boyunca yürüttüğü yardım faaliyetleri kapsamında Kiev’de yaklaşık 100 kişinin bakkal veresiye defterini da satın alarak borçlarını ödedi.

Kırım Müftülüğüne bağlı eğitim kurumlarında öğrenimlerine devam eden yetim çocukların 1 yıllık eğitim masraflarını üstlenen Kuzey Bavyera DİTİB Eyalet Birliği, ramazan münasebetiyle yetim öğrencilere ve ihtiyaç sahibi ailelere nakdi yardımda bulundu.

ZEKAT VE FİTRE BAĞIŞLARINI ULAŞTIRIYORLAR

DİTİB teşkilatının yardım faaliyetlerinin ramazan boyunca dünyanın 30 farklı ülkesinde devam ettiğini vurgulayan Gökçebay, şunları kaydetti: "Almanya’daki kardeşlerimizin zekat ve fitre bağışlarını buradaki ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. DİTİB’e teslim edilmiş her emanet büyük bir titizlikle gerçek sahiplerine ulaştırılıyor. Bu yardımları yapan ve vesile olan herkesten Allah razı olsun. Bu vesileyle emanetlerini teşkilatımıza teslim eden cemaatimize ve hayırsever insanlarımıza teşekkür ediyoruz."

KAYNAK: Anadolu Ajansı