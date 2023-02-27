Ukshin Hoti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ukshin Hoti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ukshin Hoti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ukshin Hoti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ukshin Hoti {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Kosova uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ukshin Hoti Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SC Gjilani futbol takımında oynamaktadır. SC Gjilani takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ukshin Hoti'nin SC Gjilani ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ukshin Hoti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ukshin Hoti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında SC Gjilani
Ukshin Hoti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ukshin Hoti şuan SC Gjilani takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.
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