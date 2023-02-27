Ukshin Hoti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ukshin Hoti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Ukshin Hoti kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ukshin Hoti ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.