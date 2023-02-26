Uku Korre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uku Korre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Uku Korre adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Uku Korre Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Uku Korre 19 Nisan 2000 tarihinde Tartu şehrinde doğmuştur. Estonya uyrukludur.Gerçek adı da Uku Kõrre şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Uku Korre Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MTF Germany yapmaktadır. Uku Korre, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pärnu JK Vaprus futbol takımında oynamaktadır. Pärnu JK Vaprus takımına 1 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Uku Korre'nin Pärnu JK Vaprus ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Uku Korre Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Uku Korre isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Uku Korre Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Uku Korre futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında JK Vaprus U17

31 Aralık 2015 yılında Pärnu JK U17

1 Ocak 2016 yılında Pärnu JK

1 Ocak 2017 yılında Pärnu Vaprus

Uku Korre Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Uku Korre şuan Pärnu JK Vaprus takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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