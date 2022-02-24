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Ula ne demek, TDK'ya göre Ula kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Ula kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Ula ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Ula nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Ula kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Ula ne demek, TDK'ya göre Ula kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ula ne demek? Ula TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Ula kelimesi. Peki Ula ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Ula nedir, Ula kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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ULA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ula kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Ula kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Muğla iline bağlı ilçelerden biri

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