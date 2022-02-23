Ulak ne demek, TDK'ya göre Ulak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ulak ne demek? Ulak TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ulak kelimesi. Peki ulak ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ulak nedir, ulak kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ULAK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ulak kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ulak kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Haberci



ULAK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Az sonra ulaklar oba beylerine haber ulaştırmak için atlanmışlardı.



ULAK KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- ulak çıkarmak



ULAK KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- özel ulak, el ulağı

