Ulalaspor’dan gol bombardumanı: 10 -1

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2019-2020 sezonunda şampiyonluk mücadelesi veren Erzincan Ulalarspor evinde oynadığı Çayelisppor karşılaşmasında rakibine 10 gol atarak müsabakayı 10-1'lik skorla tamamladı.

BAL Ligi 3. Grup 16'ncı hafta müsabakasında Çayelispor ile Erzincan Ulalarspor karşı karşıya geldi. Ligin ikinci yarısında yaptığı transferlerle fırtına gibi esmeye devam eden Ulalarspor, bu haftada rakibine gol oldu yağdı.

Erzincan Müstakil Atletizm sahasında oynanan karşılaşmayı Samsun Bölgesinden Ömür Bozkurt yönetirken, Eray Pınar ve Adem Uçarsu ise yardımcılıklarını yaptı. Ümit Salkat'ın 4. hakem olarak görev yaptığı karşılaşmada Erzincan temsilcisi Ulalarspor rakip filelere her iki yarıda 5'er gol atarak müsabakayı 10-1 kazanarak ligdeki yükselişine devam etti.

Oynanan karşılaşmaya ilk dakikasından itibaren etkili başlayan Erzincan Temsilcisi Ulalarspor 4'üncü dakikada Abdulkadir Kaplan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden 18 dakika sonra Ulalarspor'un devre arasında transfer ettiği golcüsü orta saha oyuncusu Ömer Halis Güven ile durumu 2-0'a getirdi. Maçın 28. dakikasında yine Ömer Halis Güven Ulalarspor'un 3.'üncü golünü kaydetti. Karşılamanın 40'ıncı dakikasında Abdulkadir Kaplan tekrar sahneye çıkarak skoru'u 4-0'ra taşıdı. İlk yarının son dakikasında Erzincan temsilcisi Furkan Özdemir ile durumu 5-0'a taşıyarak devre arasında soyunma odasına Ulalarspor'un 5-0'lık galibiyet ile girdi. Maçın ikinci yarısına da gol ile başlayan Ulalar 45. dakikada Abdulkadir Kaplan ile 6-0'lık üstünlüğü yakaladı. Maçın ikinci yarısında da atak bir futbolunu sürdüren Ulalarspor, 50 ve 65. dakikada tekrar sahneye çıkan Abdulkadir Kaplan skoru'u 8-0'a taşıdı. Rize Temsilcisi Çayelispor 73. dakikada Ramazan Yılmaz ile farkı 7'ye düşürerek, skoru 8-1 yaptı. Maçta 83. dakika da ise Ulalar Şervan Örenç ile 9-1'e getirdi. Maçın 87. dakikasında sahanın etkili ismi Ahmet Ürer sahneye çıkarak kendisinin birinci takımın 10'uncu golünü kaydederek maçı Erzincan Ulalarspor 10-1 kazandı. Bu galibiyet ile Ulalarspor puanını 31'e çıkararak grupta Lider Arhavispor'un ardından ikinci sıraya yerleşti.

Erzincan Ulalarspor ligin 17. haftasında 9 Şubat Pazar günü deplasmanda gurupta son sırada yer alan Torul Belediye Gençlikspor'a konuk olacak .

Kaynak: İHA