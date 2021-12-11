Ulam ne demek, TDK'ya göre Ulam kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ulam ne demek? Ulam TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ulam kelimesi. Peki ulam ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ulam nedir, ulam kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ULAM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ulam kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ulam kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Aralarında herhangi bir bakımdan ilgi veya benzerlik bulunan şeylerin tümü, makule, kategori

- Nesnel gerçekliğin ve bilginin en genel ve temel özelliklerini, ilişkilerini yansıtan temel kavramların her biri, nicelik, nitelik, bağıntı, makule, kategori



ULAM CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- İnsan üstüne düşünenlerin hepsi, her iki ulamda da yetkinliğe az rastlandığı görüşünde birleşirler.



ULAM KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- ulam ulam

