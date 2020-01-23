Ulaş Belediyesi, Sivassporlu taraftarları maçlara ücretsiz taşıyacak

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Sivasspor'a destek amacıyla belediye tarafından maça gitmek isteyen taraftarlar için ücretsiz araç kaldırılacağı açıklandı.

Süper Lig'de oynadığı 18 maçın 12'sinden galip ayrılan lider DG Sivasspor, topladığı 40 puanla ligin zirvesine yerleşirken takıma destekler sürüyor. İç saha maçlarında taraftar desteğinin artması için tüm şehir seferber oldu. İl merkezine 35 kilometre mesafede bulunan Ulaş ilçesinde Sivasspor'a destek amacı çalışma başlatıldı. Ulaş Belediyesi tarafından maça gitmek isteyen taraftarlar için ücretsiz araç kaldırılacağı açıklandı.

Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey yaptığı açıklamada, Sivasspor'un başarısından duyduğu gururu dile getirerek, Şampiyonluğa giden bu yolda belediye olarak katkı sağlamak istediklerini belirti. İlbey, "Ulaş Belediyesi olarak bu haftadan itibaren, Sivas'ta yapılacak müsabakalar için ücretsiz araç kaldırılacağız" dedi.

Kaynak: İHA