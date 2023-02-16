Ulas Onsal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ulas Onsal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ulas Onsal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ulas Onsal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ulas Onsal 5 Şubat 1985 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Ulaş Önsal şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ulas Onsal Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ulas Onsal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bulvarspor futbol takımında oynamaktadır. Bulvarspor takımına 20 Eylül 2019 tarihinde katılmıştır. Ulas Onsal'nin Bulvarspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ulas Onsal Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ulasonsal12/

Ulas Onsal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ulas Onsal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Ulas Onsal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ulas Onsal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2002 yılında Gebzespor

6 Ağu 2004 yılında Kulüpsüz

19 Ağu 2005 yılında B. Yeşilbağlar

15 Ağu 2006 yılında Tuzlaspor

8 Eylül 2008 yılında Ayvalıkgücü Bld

8 Ekim 2010 yılında Maltepespor

15 Eylül 2011 yılında Tuzlaspor

20 Ağu 2014 yılında Sancaktepe Bld

21 Eylül 2015 yılında Çengelköy

22 Eylül 2017 yılında Şile Yıldızspor

17 Ağu 2018 yılında Kartalspor

20 Eylül 2019 yılında Bulvarspor

Ulas Onsal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ulas Onsal şuan Bulvarspor takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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