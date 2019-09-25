Ulaşıma yeni bir can damarı daha

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentte yaşanan trafik yoğunluğunun önüne geçmek için yürüttüğü yeni yol açma ve genişletme çalışmaları kapsamında 50 metre olarak genişletilen Şanlıurfa-Akçakale yolunu kısa bir süre sonra trafik akışına hazır hale getirecek.

Şanlıurfa-Akçakale Yolunda Kuyubaşı Kavşağından Çevreyolu Kavşağına uzanan mevcut 33 metrelik yolu genişleterek 50 metreye çıkaran Büyükşehir Belediyesi ekipleri, PMT serilerek terasman kotu seviyesine getirdiği Cezaevi Kavşağı ile Kuyubaşı Kavşağına kadar olan kısımda sıcak asfalt serimine başladı. Trafik akışının kontrollü olarak verildiği yolda yapılacak asfaltlama çalışması sonrası güzergah trafiğe açılacak.

Akçakale yolu revize edildi

Şanlıurfa-Akçakale yönündeki trafik akışını rahatlatmak amacıyla mevcut yolda revizyona giden Büyükşehir Belediyesi, bölgede yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yol kenarlarında bulunan 55 yapının kamulaştırmasını yaparak yıkımını gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi şimdi ise yolu asfaltlayarak sürücülerin ve yayaların hizmetine sunuyor. Yol genişletme çalışmasından memnun olduklarını belirten vatandaşlar, yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: İHA