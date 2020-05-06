UlaşımPark’tan çalışanlarına motivasyon eğitimi

UlaşımPark, korona virüs sebebi ile idari izinli olan toplam 115 çalışanına video konferans aracılığıyla motivasyon eğitimi verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark, korona virüs nedeni ile evlerinde idari izinli olan çalışanlarına insan kaynakları birimi ile uzaktan motivasyon eğitimi verdi. Toplamda 115 çalışanına verilen bu eğitimde çalışanlarının motivasyonunu yükseltecek bilgiler aktarıldı. Sohbet ve bilgi aktarımı tarzında geçen görüşme sonucunda çalışanların motivasyonlarının arttığı, mutluluk seviyelerinin yükseldiği ön plana çıktı.

UlaşımPark İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından verilen eğitimlerde tüm personel büyük ilgi gösterdi. Belirli periyotlar da aranılan personele aile vurgusu yapıldı. Yaşanılan süreçlerin atlatılacağı ve tekrar UlaşımPark ailemizle bir araya gelecekleri, çalışma alanlarının kendilerini beklediği iletildi.

Kaynak: İHA