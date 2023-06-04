Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu gün mecliste yaptığı yemin sonrası üçüncü dönem cumhurbaşkanlığı görevine resmen başladıktan sonra Çankaya köşkünde düzenlediği basın toplantısıyla yeni kabinesini de açıkladı. Erdoğan, yeni kabinede Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu atadı. Peki Abdulkadir Uraloğlu Kimdir. Detaylar haberimizde.

ABDULKADİR URALOĞLU KİMDİR?

Abdulkadir URALOĞLU, 1966 yılında Trabzon'da doğdu.

Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1988 yılında mezun olan URALOĞLU, aynı yıl özel sektörde Saha Mühendisi olarak görev yaptı.

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Karayolları Genel Müdürlüğündeki çalışma hayatına 1989 yılında Karayolları Erzurum 12. Bölge Müdürlüğünde Etüt Ekip Mühendisi olarak başlayan URALOĞLU, 1990-1998 yılları arasında Karayolları Ankara 4. Bölge Müdürlüğünde Etüt Ekip Mühendisi, Kontrol Mühendisi ve Kontrol Şefliği görevlerinde bulunduktan sonra 1998 yılında Erzurum Bölge Müdürlüğü Yapım Başmühendisliği görevine getirildi.

2003 yılında Trabzon 10. Bölge Müdür Yardımcısı olan URALOĞLU, 2005 yılında Kayseri 6. Bölge Müdürü, 2006 yılında da Samsun 7. Bölge Müdürü olarak atandı.

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2009 yılında kısa bir süre Karayolları Bursa 14. Bölge Müdürü olarak görevlendirilen URALOĞLU, tekrar Samsun'a dönerek, toplam 6,5 yıl Samsun'da Bölge Müdürlüğü görevini yürüttü.

2012 yılında İzmir 2. Bölge Müdürlüğü görevine getirilen URALOĞLU, 23 Temmuz 2018 tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Karayolları Genel Müdürü olarak atandı.

URALOĞLU, 2003 yılında başlatılan Acil Eylem Planı kapsamında yoğunluk kazanan Bölünmüş Yollar, Bitümlü Sıcak Karışım kaplamalı yollar, tek platformlu yolların iyileştirilmesi ve Yap-İşlet-Devret Otoyol projelerinin hayata geçirilmesine katkı sağlamıştır.

Ülkemizin karayolu ağına önemli kazanımlar sağlayacak yeni otoyol, bölünmüş yol, köprü, tünel projelerinin yapım, plan ve projelendirme çalışmalarını yürüten URALOĞLU aynı zamanda Karayolları Makine Parkının yenilenmesi, yerli ve milli araç kullanım oranının artırılması için araştırma geliştirme faaliyetlerine de özel önem vermektedir.

Aynı zamanda Yollar Türk Milli Komitesi (YTMK) ve Karayolları Vakfı (KAV) Başkanlığı görevlerini de yürüten Abdulkadir URALOĞLU evli ve üç çocuk babasıdır.

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