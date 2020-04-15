Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu havacılık sektörü temsilcileriyle görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, havacılık sektörü temsilcileri ile videokonferans yöntemiyle görüştü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Ülkemizde faaliyet gösteren havacılık sektörü temsilcileri ile videokonferans yoluyla bir görüşme gerçekleştirerek pandemi nedeniyle vakit kaybetmeden aldığımız tedbirleri aktardık. Sektörümüz, bu süreç atlatıldığında çok daha güçlü ve etkin bir şekilde yoluna devam edecektir" dedi.

Kaynak: İHA