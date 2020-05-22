Bakanı Karaismailoğlu açıkladı!: Havalimanları Kovid-19’a karşı sertifikalandırılacak
Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu," Havalimanlarını Kovid-19’a karşı sertifikalandıracağız. Havalimanlarında Kovid-19’a karşı tüm tedbirler alınacak. Salgına karşı bütüncül tedbirleri alan ilk ülke Türkiye olacak."dedi.
Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu," Havalimanlarını Kovid-19’a karşı sertifikalandıracağız. Havalimanlarında Kovid-19’a karşı tüm tedbirler alınacak. Salgına karşı bütüncül tedbirleri alan ilk ülke Türkiye olacak."dedi.
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