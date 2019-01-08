Ulaştırma Bakanı Turhan: "Ulaştırma yatırımları 530 milyar TL’yi geçti"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, bugüne kadar ulaştırma ve haberleşme altyapısına yapılan yatırımların toplam 530 milyar TL'yi geçtiğini kaydetti. Bakan Turhan, YHT kazasını ilişkin de, "İhmal var veya yok konusunu adli merciler inceliyor" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Anadolu Eğitim Kültür ve İrfan Derneğini (ANADER) ziyaret etti. Derneğin kurulduğundan beri Türkiye'de ilmi, irfanı, ahlakı yaymak ve ilim, irfan, ahlak sahibi nesiller yetiştirmek için güzel çalışmalar yaptığını belirten Bakan Turhan, emeği geçenlere teşekkür etti.

2000'li yılların başıyla bugünler mukayese edildiğinde Türkiye'nin o günlerden bu günlere her alanda çok büyük değişim ve dönüşüm yaşandığını kaydeden Bakan Turhan, "Ekonomik açıdan, sosyal sorumluluk açısından ve özellikle de dış politika konusunda ülkemizin itibarı, milletimizin devletine olan güveni çok artmıştır. Bu iktidarın muhalifleri de buna inanmıyorum diyemez" şeklinde konuştu.

"530 milyar TL'lik yatırım"

Ulaştırma hizmetleri ile ilgili bilgi veren Bakan Turan, Ankara'da yaşanılan YHT kazasını anımsatarak, "Geçmişte bir demiryolu kazası yaşandı. Kaza üzerinden devletimize ve şahsıma eleştiriler saldırılar oldu. İhmal var veya yok konusunu adli merciler inceliyor. Ancak bu projeleri yapmak kadar altyapısını yapmakta önemlidir" diye konuştu.

Bakan Turhan, bugüne kadar ulaştırma ve haberleşme altyapısına yapılan yatırımların toplam 530 milyar TL'yi geçtiğini aktardı.

Kaynak: İHA