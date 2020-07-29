Ulaştırma Bakanlığı açıkladı: Ek YHT seferleri yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kurban Bayramında artan yolcu talebi sebebiyle ek Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri gerçekleştirecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada," Artan yolcu talebini karşılamak üzere Ankara-İstanbul-Ankara hattında ek YHT seferleri düzenlenecek. 30 Temmuz 2020 ile 3 Ağustos 2020 tarihleri arasında Ankara- İstanbul (Söğütlüçeşme) hattında ek YHT seferi gerçekleştirilecek. Artan yolcu talebini karşılamak üzere Ankara-İstanbul-Ankara hattında ek YHT seferleri düzenlenecek. 30 Temmuz 2020 ile 3 Ağustos 2020 tarihleri arasında Ankara- İstanbul (Söğütlüçeşme) hattında ek YHT seferi gerçekleştirilecek." denildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda ek seferlere ilişkin bilgilendirme yapıldı. İşte ek seferler ve saatler:

Kurban Bayramı boyunca trenlerimizde sosyal mesafeyi koruyarak sevdiklerinize güvenle kavuşmanız amacıyla ek YHT seferlerimizi hizmetinize sunuyoruz. Mutlu bayramlar dileriz.



⬇️Ek seferler:



⬅️Ankara-İstanbul

⏰09:00



➡️İstanbul-Ankara

⏰16:45 pic.twitter.com/Ll3LmTYvwQ — T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (@UABakanligi) July 29, 2020

MARMARAY VE BAŞKENTRAY ÜCRETSİZ OLACAK

Öte yandan dün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla Kurban Bayramı’nda kent içi yolcu taşımacılığı da ücretsiz olarak sağlanacak. Perşembe gününü Cuma gününe bağlayan gece 31 Temmuz günü saat 00.00'dan başlayarak 3 Ağustos Pazartesi günü saat 24. 00'a kadar TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından işletilen Marmaray ve Başkentray ücretsiz olacak.