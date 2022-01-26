Ulaştırma Bakanlığı duyurdu: Marmaray bugün ücretsiz hizmet verecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Marmaray'ın bugün ücretsiz olarak vatandaşlara hizmet vereceğini duyurdu.
İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından toplu taşıma araçlarında yaşanan yoğunluk devam ederken vatandaşların büyük bir kısmını kullandığı Marmaray için yeni bir karar alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun dün yaptığı açıklamanın ardından Marmaray bugün de ücretsiz olarak vatandaşlara hizmet vermeye başladı.
Ulaştırma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede," Bakanlığımıza bağlı Marmaray bugün de, sabaha kadar ücretsiz olarak seferlerine devam etmektedir." denildi.
MARMARAY ÜCRET TARİFESİ 2022
2022 Marmaray ücret tarifesi şöyle:
1 -7 istasyon arası: 5,48 TL (tam bilet ) Öğrenci: 2,67 TL Öğretmen/ Yaşlı: 3,92 TL
8-14 istasyon arası: 7,04 TL (tam bilet ) Öğrenci: 3,29 TL Öğretmen/ Yaşlı: 4,86 TL
15-21 İstasyon arası: 8,13 TL(tam bilet) Öğrenci: 3,92 TL Öğretmen/ Yaşlı: 5,71 TL
22-28 İstasyon arası:9,38 TL (tam bilet ) Öğrenci: 4,46 TL Öğretmen/ Yaşlı: 6,65 TL
29-35 İstasyon arası:10,95 TL (tam bilet)Öğrenci: 5,24 TL Öğretmen/ Yaşlı:7,82 TL
36-43 istasyon arası:12,12 TL (tam bilet) Öğrenci: 5,48 TL Öğretmen/ Yaşlı:8,45 TL
MARMARAY DURAKLARI | MARMARAY SEFER SAATLERİ 2022
|İSTASYONLAR (HALKALI YÖNÜNE)
|İLK TREN
|SON TREN
|1. Gebze
|06:00
|22:15
|2. Darıca
|06:03
|22:18
|3. Osmangazi
|06:05
|22:20
|4. Fatih
|06:08
|22:23
|5. Çayırova
|06:10
|22:25
|6. Tuzla
|05:58
|22:29
|7. İçmeler
|06:01
|22:32
|8. Aydıntepe
|06:03
|22:34
|9. Güzelyalı
|06:05
|22:36
|10. Tersane
|06:07
|22:38
|11. Kaynarca
|06:10
|22:41
|12.Pendik
|06:00
|22:44
|13. Yunus
|06:03
|22:47
|14. Kartal
|06:06
|22:50
|15. Başak
|06:09
|22:53
|16. Atalar
|06:11
|22:55
|17. Cevizli
|06:14
|22:58
|18. Maltepe
|06:17
|23:01
|19. Süreyya Plajı
|06:19
|23:03
|20. İdealtepe
|06:21
|23:05
|21. Küçükyalı
|06:23
|23:07
|22. Bostancı
|06:26
|23:10
|23. Suadiye
|06:28
|23:12
|24. Erenköy
|06:31
|23:15
|25. Göztepe
|06:34
|23:18
|26. Feneryolu
|06:36
|23:20
|27. Söğütlüçeşme
|05:55
|23:23
|28. Ayrılıkçeşmesi
|06:00
|23:28
|29. Üsküdar
|06:04
|23:32
|30. Sirkeci
|06:08
|23:36
|31. Yenikapı
|06:11
|23:39
|32. Kazlıçeşme
|06:16
|23:44
|33. Zeytinburnu
|06:20
|23:48
|34. Yenimahalle
|06:11
|23:51
|35. Bakırköy
|06:13
|23:53
|36. Ataköy
|06:15
|23:55
|37. Yeşilyurt
|06:18
|23:58
|38. Yeşilköy
|06:20
|00:00
|39. Florya Akvaryum
|06:24
|00:04
|40. Florya
|06:26
|00:06
|41. Küçükçekmece
|06:29
|00:09
|42. Mustafa Kemal
|06:32
|00:12
|43. Halkalı
|—
|—
|İSTASYONLAR (GEBZE YÖNÜNE)
|İLK TREN
|SON TREN
|1. Halkalı
|06:00
|22:03
|2. Mustafa Kemal
|06:03
|22:06
|3. Küçükçekmece
|06:06
|22:09
|4. Florya
|06:09
|22:12
|5. Florya Akvaryum
|06:11
|22:14
|6. Yeşilköy
|06:14
|22:17
|7. Yeşilyurt
|06:16
|22:19
|8. Ataköy
|06:02
|22:22
|9. Bakırköy
|06:04
|22:24
|10. Yenimahalle
|06:06
|22:26
|11. Zeytinburnu
|05:56
|22:29
|12. Kazlıçeşme
|06:00
|22:33
|13. Yenikapı
|05:51
|22:38
|14. Sirkeci
|05:54
|22:41
|15. Üsküdar
|05:58
|22:45
|16. Ayrılıkçeşmesi
|06:03
|22:50
|17. Söğütlüçeşme
|05:56
|22:54
|18. Feneryolu
|05:59
|22:57
|19. Göztepe
|06:01
|22:59
|20. Erenköy
|06:04
|23:02
|21. Suadiye
|06:07
|23:05
|22. Bostancı
|06:09
|23:07
|23. Küçükyalı
|06:11
|23:09
|24. İdealtepe
|06:13
|23:11
|25. Süreyya Plajı
|06:15
|23:13
|26. Maltepe
|06:04
|23:15
|27. Cevizli
|06:07
|23:18
|28. Atalar
|06:10
|23:21
|29. Başak
|06:12
|23:23
|30. Kartal
|06:15
|23:26
|31. Yunus
|06:18
|23:29
|32. Pendik
|06:05
|23:32
|33. Kaynarca
|06:08
|23:35
|34. Tersane
|06:11
|23:38
|35. Güzelyalı
|06:13
|23:40
|36. Aydıntepe
|06:15
|23:42
|37. İçmeler
|06:17
|23:44
|38. Tuzla
|06:20
|23:47
|39. Çayırova
|06:24
|23:51
|40. Fatih
|06:27
|23:54
|41. Osmangazi
|06:30
|23:57
|42. Darıca
|06:33
|00:00
|43. Gebze
|—
|—
|İSTASYONLAR (ZEYTİNBURNU YÖNÜNE)
|İLK TREN
|SON TREN
|1. Maltepe
|06:09
|23:39
|2. Süreyya Plajı
|06:11
|23:41
|3. İdealtepe
|06:13
|23:43
|4. Küçükyalı
|06:15
|23:45
|5. Bostancı
|06:18
|23:-48
|6. Suadiye
|06:20
|23:50
|7. Erenköy
|06:23
|23:53
|8. Göztepe
|06:26
|23:56
|9. Feneryolu
|06:28
|23:58
|10. Söğütlüçeşme
|06:05
|00:01
|11. Ayrılıkçeşmesi
|06:10
|00:06
|12. Üsküdar
|06:14
|00:10
|13. Sirkeci
|06:18
|00:14
|14. Yenikapı
|06:21
|00:17
|15. Kazlıçeşme
|06:26
|00:22
|16. Zeytinburnu
|—
|—
|İSTASYONLAR (MALTEPE YÖNÜNE)
|İLK TREN
|SON TREN
|1. Zeytinburnu
|05:49
|23:19
|2. Kazlıçeşme
|05:53
|23:23
|3. Yenikapı
|05:58
|23:28
|4. Sirkeci
|06:01
|23:31
|5. Üsküdar
|06:05
|23:35
|6. Ayrılıkçeşmesi
|06:10
|23:40
|7. Söğütlüçeşme
|06:14
|23:44
|8. Feneryolu
|06:17
|23:47
|9. Göztepe
|06:19
|23:49
|10. Erenköy
|06:22
|23:52
|11. Suadiye
|06:25
|23:55
|12. Bostancı
|06:27
|23:57
|13. Küçükyalı
|06:29
|23:59
|14. İdealtepe
|06:31
|00:01
|15. Süreyya Plajı
|06:33
|00:03