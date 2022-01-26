Ulaştırma Bakanlığı duyurdu: Marmaray bugün ücretsiz hizmet verecek

İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından toplu taşıma araçlarında yaşanan yoğunluk devam ederken vatandaşların büyük bir kısmını kullandığı Marmaray için yeni bir karar alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun dün yaptığı açıklamanın ardından Marmaray bugün de ücretsiz olarak vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

Ulaştırma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede," Bakanlığımıza bağlı Marmaray bugün de, sabaha kadar ücretsiz olarak seferlerine devam etmektedir." denildi.

MARMARAY ÜCRET TARİFESİ 2022

2022 Marmaray ücret tarifesi şöyle:

1 -7 istasyon arası: 5,48 TL (tam bilet ) Öğrenci: 2,67 TL Öğretmen/ Yaşlı: 3,92 TL

8-14 istasyon arası: 7,04 TL (tam bilet ) Öğrenci: 3,29 TL Öğretmen/ Yaşlı: 4,86 TL

15-21 İstasyon arası: 8,13 TL(tam bilet) Öğrenci: 3,92 TL Öğretmen/ Yaşlı: 5,71 TL

22-28 İstasyon arası:9,38 TL (tam bilet ) Öğrenci: 4,46 TL Öğretmen/ Yaşlı: 6,65 TL

29-35 İstasyon arası:10,95 TL (tam bilet)Öğrenci: 5,24 TL Öğretmen/ Yaşlı:7,82 TL

36-43 istasyon arası:12,12 TL (tam bilet) Öğrenci: 5,48 TL Öğretmen/ Yaşlı:8,45 TL

MARMARAY DURAKLARI | MARMARAY SEFER SAATLERİ 2022

İSTASYONLAR (HALKALI YÖNÜNE) İLK TREN SON TREN 1. Gebze 06:00 22:15 2. Darıca 06:03 22:18 3. Osmangazi 06:05 22:20 4. Fatih 06:08 22:23 5. Çayırova 06:10 22:25 6. Tuzla 05:58 22:29 7. İçmeler 06:01 22:32 8. Aydıntepe 06:03 22:34 9. Güzelyalı 06:05 22:36 10. Tersane 06:07 22:38 11. Kaynarca 06:10 22:41 12.Pendik 06:00 22:44 13. Yunus 06:03 22:47 14. Kartal 06:06 22:50 15. Başak 06:09 22:53 16. Atalar 06:11 22:55 17. Cevizli 06:14 22:58 18. Maltepe 06:17 23:01 19. Süreyya Plajı 06:19 23:03 20. İdealtepe 06:21 23:05 21. Küçükyalı 06:23 23:07 22. Bostancı 06:26 23:10 23. Suadiye 06:28 23:12 24. Erenköy 06:31 23:15 25. Göztepe 06:34 23:18 26. Feneryolu 06:36 23:20 27. Söğütlüçeşme 05:55 23:23 28. Ayrılıkçeşmesi 06:00 23:28 29. Üsküdar 06:04 23:32 30. Sirkeci 06:08 23:36 31. Yenikapı 06:11 23:39 32. Kazlıçeşme 06:16 23:44 33. Zeytinburnu 06:20 23:48 34. Yenimahalle 06:11 23:51 35. Bakırköy 06:13 23:53 36. Ataköy 06:15 23:55 37. Yeşilyurt 06:18 23:58 38. Yeşilköy 06:20 00:00 39. Florya Akvaryum 06:24 00:04 40. Florya 06:26 00:06 41. Küçükçekmece 06:29 00:09 42. Mustafa Kemal 06:32 00:12 43. Halkalı — —

İSTASYONLAR (GEBZE YÖNÜNE) İLK TREN SON TREN 1. Halkalı 06:00 22:03 2. Mustafa Kemal 06:03 22:06 3. Küçükçekmece 06:06 22:09 4. Florya 06:09 22:12 5. Florya Akvaryum 06:11 22:14 6. Yeşilköy 06:14 22:17 7. Yeşilyurt 06:16 22:19 8. Ataköy 06:02 22:22 9. Bakırköy 06:04 22:24 10. Yenimahalle 06:06 22:26 11. Zeytinburnu 05:56 22:29 12. Kazlıçeşme 06:00 22:33 13. Yenikapı 05:51 22:38 14. Sirkeci 05:54 22:41 15. Üsküdar 05:58 22:45 16. Ayrılıkçeşmesi 06:03 22:50 17. Söğütlüçeşme 05:56 22:54 18. Feneryolu 05:59 22:57 19. Göztepe 06:01 22:59 20. Erenköy 06:04 23:02 21. Suadiye 06:07 23:05 22. Bostancı 06:09 23:07 23. Küçükyalı 06:11 23:09 24. İdealtepe 06:13 23:11 25. Süreyya Plajı 06:15 23:13 26. Maltepe 06:04 23:15 27. Cevizli 06:07 23:18 28. Atalar 06:10 23:21 29. Başak 06:12 23:23 30. Kartal 06:15 23:26 31. Yunus 06:18 23:29 32. Pendik 06:05 23:32 33. Kaynarca 06:08 23:35 34. Tersane 06:11 23:38 35. Güzelyalı 06:13 23:40 36. Aydıntepe 06:15 23:42 37. İçmeler 06:17 23:44 38. Tuzla 06:20 23:47 39. Çayırova 06:24 23:51 40. Fatih 06:27 23:54 41. Osmangazi 06:30 23:57 42. Darıca 06:33 00:00 43. Gebze — —

İSTASYONLAR (ZEYTİNBURNU YÖNÜNE) İLK TREN SON TREN 1. Maltepe 06:09 23:39 2. Süreyya Plajı 06:11 23:41 3. İdealtepe 06:13 23:43 4. Küçükyalı 06:15 23:45 5. Bostancı 06:18 23:-48 6. Suadiye 06:20 23:50 7. Erenköy 06:23 23:53 8. Göztepe 06:26 23:56 9. Feneryolu 06:28 23:58 10. Söğütlüçeşme 06:05 00:01 11. Ayrılıkçeşmesi 06:10 00:06 12. Üsküdar 06:14 00:10 13. Sirkeci 06:18 00:14 14. Yenikapı 06:21 00:17 15. Kazlıçeşme 06:26 00:22 16. Zeytinburnu — —