Ulaştırma Bakanlığı, Erdoğan'ın hayalim dediği Kanal İstanbul takvimini açıkladı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "hayalim" dediği, "Kanal İstanbul"un yapım takvimini 2019-2023 stratejik planında açıkladı.

Açıklamaya göre, "İstanbul Boğazı'nın trafik yükünü azaltacak uluslararası bir su yolu oluşturmak" için yapılması planlanan Kanal İstanbul'un, 2023 yılına kadar yüzde 60'ının tamamlanması amaçlanıyor.

PROJENİN TOPLAMDA 75 MİLYAR TL'YE MAL OLMASI PLANLANIYOR

Toplam 75 milyar TL'ye mal olması planlanan proje için 2023'e kadar 45 milyar TL harcanması öngörüldü. Planda, "İhale sürecinde yapılan itirazlardan kaynaklanan gecikmeler, yatırım maliyetinin çok yüksek olması nedeniyle özel sektör girişimciliğinin yetersiz kalması" projenin riskli yönleri olarak değerlendirildi.

YAPAY BİR SU YOLU AÇILACAK

Proje, Karadeniz ile Marmara Denizi arasında yapay bir su yolunun açılmasını öngörüyor. Uzunluğu 40 kilometre; genişliği 150 metre, derinliği ise 25 metre olarak planlanan kanalın hayata geçirilmesi halinde İstanbul Boğazı tanker trafiğine tümüyle kapanacak.

İstanbul'da iki yeni yarımada, yeni bir de ada oluşacak. Kanal İstanbul'un çevresinde kurulacak yeni yerleşim alanı, 453 milyon metrekareyi kapsayacak.

BAKANLIĞIN HEDEFİ

Kanal İstanbul, ilgili ÇED çalışmaları ile yeniden gündeme gelirken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı "Kanal İstanbul"un yapım takvimini 2019-2023 stratejik planında açıkladı. Planda "Denizciliği geliştirmek ve deniz kültürünü yaygınlaştırmak" amacı altında yer verilen projede hedef, "İstanbul Boğazı'nın trafik yükünü azaltacak uluslararası bir suyolu oluşturmak" şeklinde belirlendi. Projenin, 2023 yılına kadar olan bölümünün detaylandırıldığı plana göre, projenin 1. yılı hazırlıkla geçirilecek; 2. yılda yüzde 10'u, 3. yılda yüzde 20'si, 4. yılda yüzde 30'u ve 5. yılda ise yüzde 60'ı tamamlanacak. Daha önceki açıklamalarda Cumhuriyet'in 100. yılı olan 2023'te yapımının tamamlanacağı belirtilen Kanal İstanbul'un 2023'te ancak yüzde 60'ının tamamlanması, bakanlığın hedefi olacak.

DOĞANIN VE ÇEVRENİN KORUNMASINA AZAMİ ÖZEN GÖSTERİLECEK

Planda, "İhale sürecinde yapılan itirazlardan kaynaklanan gecikmeler, yatırım maliyetinin çok yüksek olması nedeniyle özel sektör girişimciliğinin yetersiz kalması" projenin riskli yönleri olarak değerlendirildi. İzlenecek stratejiler arasında ise, "Doğanın ve çevrenin korunmasına azami özen gösterilecektir. Proje süreci, paydaş kurum/kuruluşlarla güçlü bir işbirliği içerisinde yürütülecektir. Kanal çevresinde kentsel dönüşüm ile birlikte modern şehir oluşumu desteklenecektir" maddelerine yer verildi. Toplam 75 milyar TL'ye mal olması planlanan Kanal İstanbul için 2023'e kadar 45 milyar TL harcanması öngörüldü.

İSTANBUL BOĞAZINI KAZALARDAN KURTARACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Kanal İstanbul Projesi'nin yapılması, İstanbul Boğazı'nın geleceği için artık zaruret halini almıştır. Kanal İstanbul, sadece bugünün değil yarının da projesidir. Kanal İstanbul, İstanbul Boğazı'nı kazalardan kurtaracak projedir" dedi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kanal İstanbul Projesi'nin yapılmasının İstanbul Boğazı'nın geleceği için artık zaruret halini aldığını söyledi. Turhan "Kanal İstanbul, sadece bugünün değil yarının da projesidir. Kanal İstanbul, İstanbul Boğazı'nı kazalardan kurtaracak projedir. İstanbul'un her tarafıyla entegrasyonu sağlanmış başlı başına kendine yeten bir medeniyet projesi olacak.Biz bu projeye siyasi gözle bakamayız. Biz İstanbul'un geleceğini düşünmek zorundayız" dedi.

52 KURUMUN OLUMLU GÖRÜŞÜ ALINDI

2011 yılından bu yana 52 kurumun olumlu görüşünü aldıklarını kaydeden Turhan şöyle konuştu: "Projeye başladığımız ilk günden bu yana da her bir eleştiri konusunu enine boyuna tartışıyoruz ve endişeye sevk edecek herhangi bir durum kalmayacak hale getirildikten sonra yola devam ediyoruz. 2011'den bu yana yaptığımız bu titiz çalışmaların sonucunda toplamda 52 kurumun olumlu görüşünü aldık"