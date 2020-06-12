Ulaştırma Bakanlığından otobüs fiyatlarına tavan ücret ayarı

Koronavirüs salgının ardından otobüs fiyatlarındaki fahiş tutarların ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı harekete geçti.Bakanlık kara yolu taşımacılığında tavan fiyatlara ilişkin güncelleme yaptı. Resmi Gazete'de yayımlanan tarifeye göre 101-115 kilometre arası yerlere tavan ücret 70 lira oldu. 2001 kilometre ve üzeri olan yerlere gidecek yolcular için de tavan fiyat 375 lira olarak belirlendi.

İŞTE YENİ ÜCRET TARİFESİ