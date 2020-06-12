Ulaştırma Bakanlığından otobüs fiyatlarına tavan ücret ayarı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı , kara yolu taşımacılığında uygulanacak olan tavan ücretleri belirledi. Resmi Gazetede yayımlanan tarifeye göre en düşük tavan ücret 70 TL, en yüksek tavan ücret ise 375 TL oldu.
Koronavirüs salgının ardından otobüs fiyatlarındaki fahiş tutarların ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı harekete geçti.Bakanlık kara yolu taşımacılığında tavan fiyatlara ilişkin güncelleme yaptı. Resmi Gazete'de yayımlanan tarifeye göre 101-115 kilometre arası yerlere tavan ücret 70 lira oldu. 2001 kilometre ve üzeri olan yerlere gidecek yolcular için de tavan fiyat 375 lira olarak belirlendi.
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