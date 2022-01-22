Ulaştırma Mühendisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Ulaştırma Mühendisi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Ulaştırma Mühendisi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Ulaştırma Mühendisi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Ulaştırma Mühendisi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Ulaştırma Mühendisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Ulaştırma Mühendisi Maaşları

Ulaştırma Mühendisi maaşı ortalama olarak aylık 12750_TL'dir. En düşük Ulaştırma Mühendisi maaşı 7500_TL, En yüksek ise 18000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ulaştırma Mühendisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2142.12

Meslek Adı :

Ulaştırma Mühendisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Mühendislik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları (Elektroteknoloji Mühendisleri Hariç)

Meslek Birim Grubu :

İnşaat Mühendisleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Yolcu ve yüklerin bir noktadan diğer bir noktaya güvenli, hızlı, uygun maliyetli ve konforlu bir şekilde hareketlerinin sağlanması için bu hareketlere yönelik planlama, düzenleme, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini gerçekleştiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ulaştırma Mühendisi;işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yapılması istenen ulaşım sisteminin planını, inşaat alanının yapıya uygun olup olmadığını incelemek, mühendislik hesapları yapmak, bunlarla ilgili projeler hazırlamak, gerekli malzeme ve donanımı hesaplamak ve yapım araç-gereçleri sağlamak,

b) İnşaat projeleri ile ilgili olarak ulaşım sistemini yaptıran kişi veya birimin istekleri doğrultusunda proje ve ihale dosyası hazırlamak,

c) Ulaşım sistemlerinin taslak projelerini çizmek, gerekirse projede değişiklik yapmak,

d) Ulaşım sistemi için gerekli şantiyeyi kurdurmak, insan gücü sağlamak, çalışanları için iş güvenliğini sağlayıcı önlemler almak,

e) Gelişmeler ışığında ulaşım problemlerine ilişkin yeni çözüm yolları araştırmak,

f) Planlama ve uygulama sürecini belli bir program dahilinde yürütmek, uygulamada ortaya çıkan proje hatalarının düzeltilmesini sağlamak,

g) Yeni teknolojilerin uygulanması için işbaşı eğitimi yapmak, yaptırmak,

h) Kavşak geometrik düzenlemesi yapmak,

i) Araç sayımlarını yaparak bilgisayar verisi haline getirmek, sayım verileri yardımıyla mevcut kavşak simülasyonlarını yapmak ve raporları oluşturmak,

j) Hizmet düzeyi yetersiz görülen kavşaklarda öneri kavşak simülasyonlarını yapmak ve raporlarını oluşturmak,

k) Kavşak analizi raporlarını ve ön projelerini oluşturmak,

l) Trafik işleyişi ile ilgili teknik, istatistiksel ve yönetimsel raporlar hazırlamak,

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