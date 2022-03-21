Ulaştırma Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ulaştırma Teknikeri görev tanımı nedir, Ulaştırma Teknikeri ne iş yapar, Ulaştırma Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ulaştırma Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ulaştırma Teknikeri Tanımı;

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Ulaştırma Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Ulaştırma Teknikeri Maaşları

Ulaştırma Teknikeri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Ulaştırma Teknikeri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ulaştırma Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3112.13

Meslek Adı :

Ulaştırma Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

İnşaat Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Ulaştırma Teknikeri/Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Teknikeri, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yapılması istenilen yolla ilgili istenilen nitelikte ve miktarda malzemenin temin edilmesi , maliyetinin hesaplanması çalışmalarını yapmak,

b) Değişik ölçüm teknikleri kullanarak yolun geçeceği zeminin incelenmesinde mühendise yardım etmek,

c) Laboratuarda zeminin oluşumu için gerekli malzemeyi test etmek,sonucu hakkında rapor hazırlamak,

d) Yol yapımında asfaltın hazırlanması, yolun doldurulması, korunması ve yeniden düzenlenmesi işlerinde işçilere nezaret etmek,

e) Yol yapımı öncesi keşif çalışmalarında,yol çizgilerinin çizilmesinde ,ışık sinyalizasyon sisteminin kurulması aşamalarında çalışmak,

f) Yol ve sinyalizasyon arızalarını gidermek,

g) Araç ücret tarifelerini ve maliyetlerini hesaplamak,

h) Araçların güzergahları, durak ve mola yerleri ve yolculuk koşullarının belirlenmesi işlerinde çalışmak,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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