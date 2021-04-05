Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan'dan 'Facebook' uyarısı!

Sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, açıklamasında "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan: 'dijitalleşmenin en büyük zaafı veri kontrolünün tekelleşiyor olması. Az sayıda şirketin tüm dünyanın dijital verilerini kontrol ettiği çarpıklık gelecekte büyük sıkıntıların habercisidir' demişti." ifadelerine yer verdi.

"FACEBOOK'TA YİNE BİR VERİ SKANDALI YAŞANIYOR"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, bu paylaşım sonrası Facebook'taki veri skandalına ilişkin yaptığı yeni bir paylaşımda dikkat çeken ifadelere yer verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Facebook'ta yine bir veri skandalı daha yaşanıyor. 20 milyona yakın vatandaşımızın telefon, konum, doğum tarihleri, e-posta verileri bir hacker platformunda yayınlandı. Facebook kullanan tüm vatandaşlarımızın USOM’un yayınladığı önlemleri almaları büyük önem taşıyor."