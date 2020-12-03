Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu; "Trenlerde 280 bin engelli vatandaşımız seyahat etti"

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Karaismailoğlu, AA muhabirine, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ulaştırma ve haberleşme alanında engellilere yönelik yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

TCDD gar ve istasyonlarında engelli vatandaşların seyahatlerini kolaylaştırmak için düzenlemeler yapıldığını hatırlatan Karaismailoğlu, garlarda engellilere yönelik yürüyen merdivenler ve asansörlerin bulunduğunu, engelli rampası, sarı çizgi, engelli tuvaleti, engelli tesis krokisi, sesli uyarı, hissedilebilir yüzey, tekerlekli sandalye hizmetlerinin de mevcut olduğunu söyledi.

Karaismailoğlu, geçen yıl başlatılan Turuncu Masa Hizmet Noktası uygulamasının yüksek hızlı trenlerin (YHT) duruş yaptığı 13 gar ve istasyonda hizmet verdiğini belirterek, uygulamanın, engelli yolcuların gar/istasyon girişindeki Turuncu Masa Hizmet Noktası'ndan görevlilerce alınıp seyahat sonuna kadar bu kişilerle ilgilenilmesini kapsadığını anlattı.

Bakan Karaismailoğlu, engelli yolcuların internetten bilet satın alırken özet ekranında çıkan "Engelli Yolcu Bildirim Formu" düğmesini tuşlayıp formu doldurarak, form dolduramayanların da Turuncu Masa Hizmet Noktası'na başvurarak hizmetten yararlanabildiklerini ifade etti.

- "Trenlerde 280 bin engelli vatandaşımız seyahat etti"

YHT'ler, ana hat ve bölgesel trenler, Marmaray ve Başkentray'da her gün milyonlarca yolcuya hizmet veren TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünün ulaşım sisteminde en fazla engelli yolcuya hizmet veren kurumların başında geldiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"TCDD Taşımacılık AŞ, rahat, konforlu, ekonomik seyahat imkanı sunan demir yolu yolcu taşımacılığıyla engelli vatandaşlarımızın da seyahat etme haklarını rahat, konforlu bir şekilde kullanmaları için gerekli tedbirleri almaya devam etmektedir. Tren bileti alınmasından trene ulaşılmasına, rahat bir şekilde yolculuktan seyahatin sonlanmasına kadar tüm süreçler, 'Engelsiz Ulaşım' hedefi kapsamında engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda planlanmakta ve gerekli destek sağlanmaktadır. TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen trenlerde bu yıl 280 bin engelli vatandaşımız seyahat etti. Turuncu Masa hizmetinin başlatıldığı 3 Aralık 2019'dan bugüne kadar ise yaklaşık 8 bin engelli ve yardıma ihtiyacı olan vatandaşımız bundan faydalandı."

- "İşitme engellilerle iletişim için personel eğitimlerine önem veriliyor"

Engelli yolcuların, tahsis edilen üye numaralarıyla kolaylıkla tren bileti aldığını ya da rezervasyon yaptırdığını vurgulayan Karaismailoğlu, engelli yolcuların bekleme yapmadan biletlerini alabilmeleri için gişe tahsis edildiğini, işitme engellilerle iletişimi sağlamak üzere personel eğitimlerine önem verildiğini dile getirdi.

Karaismailoğlu, trenlerin hareket saatleri ya da duracağı istasyonların işitme ve görme engelli yolcular için hazırlanan sesli ve yazılı bildirimlerle iletildiği bilgisini vererek, yolcuların yararlandığı "YHT Eğlence Sistemi"nde "Sesli Kitap" içeriğiyle görme engelli yolcuların seyahatlerini keyifle tamamlamasına yardımcı olunduğunu söyledi.

Yüksek hızlı ve diğer trenlerin engelli yolcuların ihtiyaçlarına göre düzenlendiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, "YHT setlerinde tekerlekli sandalye kullanan engelliler için 2 koltuk bağlama alanı tahsis edilmektedir. YHT ve diğer trenlerin de engelli yolcuların ihtiyaçlarına göre imal edilmesi ya da düzenlenmesine devam ediliyor." dedi.

- 'Engelsiz Havaalanı' unvanıyla avantaj

Bakan Karaismailoğlu, havaalanı işletmecisi, terminal işletmecisi, hava yolu şirketi ve yer hizmetleri kuruluşu gibi, havalimanlarında faaliyet gösteren kuruluşlara projede belirtilen şartları sağlamaları halinde izin belgelerinin temdit ücretlerinde yüzde 15 indirim uygulandığını belirterek, havaalanındaki tüm kuruluşların bu şartları yerine getirmesi halinde "Engelsiz Havaalanı" unvanı verilerek, söz konusu hizmet bedellerinde yüzde 30 indirim yapıldığını bildirdi.

Projenin yürütüldüğü 2009-2015 yıllarında 75 "Engeliz Havaalanı" sertifikası verildiğini ifade eden Karaismailoğlu, söz konusu projenin 2015'te zorunlu hale gelmesinin ardından Engelli veya Hareket Kabiliyeti Kısıtlı Hava Yolu Yolcuları Talimatı'nın yürürlüğe girdiğini anımsattı. Karaismailoğlu, "Havalimanı işletmecimiz Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), 33 havalimanında gereklilikleri yerine getirerek 'Engelsiz Havalimanı Kuruluşu' sertifikası almaya hak kazandı." diye konuştu.

Hava yolu işletmelerinin, engelli veya hareket kabiliyeti kısıtlı kişiler ve refakatçileri ile rehber köpeklerin taşınmasına öncelik tanımasından havaalanında otopark ve terminallerde fiziki şartların düzenlenmesine kadar pek çok gereklilik getirildiğine işaret eden Karaismailoğlu, engelli vatandaşlar için yardım isteme noktaları, yol gösterici levhalar, engelli check-in kontuarı, kolay erişilebilir pasaport kabini gibi hizmetlerin verildiğini anlattı.

- "PTTCell kullanan engelli vatandaşlara indirim uygulanıyor"

PTT AŞ tarafından posta gönderilerinde görme engelli vatandaşlara ayrıcalık tanındığını vurgulayan Karaismailoğlu, "Görme engelli vatandaşlarımız, görme engellilere özgü yazı içeren yurt içi ve yurt dışı gönderilerini (özel hizmet ücreti hariç) ücretsiz gönderebilmektedirler." ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu, PTTCell kullanan engelli vatandaşlara indirim uygulandığını hatırlatarak şu değerlendirmede bulundu:

"Engelli vatandaşlarımızın faturalı hatlarında yüzde 25 indirim, faturasız hatlarında ise yüzde 25 ek fayda sağlanmaktadır. Faturasız hat kampanyamız kapsamında söz konusu müşterilerimize tüm bireysel ön ödemeli tarife, abonelik paketi ve kampanyalarda dakika/SMS/internet içeriğinin yüzde 25'i ek fayda olarak sunulmaktadır. Faturalı müşterilerimiz için ise KDV ücreti hariç, tüm bireysel faturalı tarife, abonelik paketi ve kampanyalarda yüzde 25 indirim uygulanıyor."

Şirket aracılığıyla engelli vatandaşların talep etmesi halinde, emekli maaşı, engelli/yaşlı aylıkları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yardım ödemeleri (doğum yardımı hariç), sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca ödenen sosyal yardımların engellilerin konutlarında teslim edildiğini belirten Karaismailoğlu, engelli vatandaşlarca el emeğiyle üretilen ürünlerin, PttAVM.com üzerinden satışa sunulduğunu söyledi.

Engelsiz.PttAVM.com Projesi'nin işitme engelli vatandaşlara özel hizmet verebilmek için PttAVM.com tarafından geliştirildiğini ifade eden Karaismailoğlu, "Türkiye'de bir ilk olarak hayata geçen projeyle işitme engelli vatandaşlarımıza PttAVM.com üzerinden satışa sunulan ürünlerin detaylı açıklamaları ve özellikleri işaret dili kullanılarak anlatılmaktadır. Engelsiz.PttAVM.com üzerinden işitme engelli vatandaşlarımıza ürünler, alışveriş ve diğer soruları hakkında özel hizmet veren müşteri destek hizmeti de sunulmaktadır." bilgisini verdi.

Karaismailoğlu, Türkiye'deki tüm PTTmatiklerin klavyelerinde görme engelli vatandaşların kullanımına uygun tuş takımı bulunduğuna dikkati çekerek, görme engelli vatandaşlar için kulaklık girişi olan ATM'lerde, ekranın karararak sesli olarak işlem yapılmasına imkan verilmesi amacıyla başlatılan çalışmaların tamamlandığını kaydetti.

- "Elektronik haberleşme hizmetinde yüzde 25 ek indirim"

Bakan Karaismailoğlu, engelli bireylerin sosyal hayata tam ve bağımsız katılabilmesi hedefi çerçevesinde çalışmalarını kesintisiz sürdüren Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından alınan kurul kararı kapsamında engelliler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile gazilerin elektronik haberleşme hizmetinden yüzde 25 ek indirimle faydalandıklarını dile getirdi.

İşitme ve konuşma engelli abonelerin elektronik haberleşme hizmetleriyle ilgili işlemlerini gerçekleştirmeleri amacıyla operatörler, çağrı merkezlerinden görüntülü ve yazılı olarak hizmet sunulduğuna işaret eden Karaismailoğlu, engelli bireyler lehine "pozitif ayrımcılık" yapılan düzenlemeyle engelli abonelerin çağrı merkezi aramalarında da öncelikli hizmet alabildiklerini bildirdi.

Karaismailoğlu, engelli tüketicilerin bilgiye erişimini kolaylaştırmak amacıyla operatörlerin sunduğu tüm hizmetlerin internet sayfası üzerinde tek başlık altında toplanmasının sağlandığını ifade ederek, "Akıllı telefon uygulamalarında engellilerin ihtiyaçlarının özellikle dikkate alınmasının sağlanması ve engelli tasarımcılar tarafından geliştirilen, kullanılan yazılım ve tasarımların öncelikli olarak değerlendirilmesi konusunda operatörlere yükümlülük getirildi." diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, bu düzenlemelerin engelli bireylere etkin şekilde duyurulabilmesi için operatörler tarafından tüm abonelere kısa mesajla bilgilendirme yapıldığını da sözlerine ekledi.