Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan ortaya atılan iddialara yanıt: "Sisli havalarda bazı işlerin algı operasyonu"

Karadeniz Bölgesi'nde günlerdir devam eden yağışlar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Ev ve iş yerlerine kadar ulaşan yağmur suları zor günler yaşanması sebep olurken, ekiplerin çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak sel felaketinin yaşandığı Bartın'a incelemeler için giden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu daah sonra Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI SEFERBERLİK HALİNDE

Geçen yıl 11 Ağustos tarihinde yaşanan felaketler sonrası yapılan köprüler, istinat duvarları, dere ıslahları, barajların ve vatandaşların duyarlı hallerinden dolayı yağışların etkisinin azaldığını belirten Karaismailoğlu, “Geçen Pazar itibariyle başlayan yoğun yağışlar nedeniyle ülkemizin özellikle Batı Karadeniz Bölgesi bu yağışlardan oldukça etkilendi. Özellikle Sinop, Kastamonu, Bartın, Zonguldak ve Karabük’ü etkileyen yağışlar oldu. Biz de pazartesi akşamdan itibaren bütün bakan arkadaşlarımızla birlikte bölgedeyiz. Herkesin kendi bölgesindeki çalışmaları koordine etmek ve vatandaşlarımızın yoğun yağışlardan en az etkilenmesi konusunda çalışma arkadaşlarımızla arazideyiz. Sinop’ta özellikle Ayancık, Türkeli, Kastamonu, Çatalzeytin, Küre, Şenpazar, Azdavay, Pınarbaşı ve bugün de Bartın’dayız. Bölgede binlerce arkadaşımız bütün bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarla seferberlik halinde." ifadelerine yer verdi.

"AFETİN ETKİLERİNİ EN KISA SÜREDE ORTADAN KALDIRIYORUZ"

Yaşanan kayıplardan dolayı üzüntü içinde olduklarını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "DSİ, Karayolları Genel Müdürlüğümüz, AFAD, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, İller Bankası, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızdaki arkadaşlarımız hasar tespitlerinde yoğun mesai gösteriyor. 7/24 çalışmaktayız. Bir özverili çalışma var. Burada vatandaşımızın her zaman yanında olan devletimiz olmaya da devam edecektir. Milletimiz devletine güvendiği için bu hasarları ve krizleri çok kısa sürede atlatıyoruz. Bakanlığımızın bölgede yoğun yatırımlarımız var. Onlarca yatırımlarımız var. Şantiyelerimiz var. Olası afet durumunda bu şantiyeler afet merkezine dönüşüyor. O yüzden afetin etkilerini kısa sürede ortadan kaldırıyoruz." şeklinde konuştu.

ORTAYA ATILAN İDDİALARA YANIT VERDİ

Karaismailoğlu ayrıca CHP Bartın Milletvekili Aysun Bankoğlu'nun İstanbul Büyükşehir'a ait olan araçların bakanlık tarafından kullandırıltmadığına dair gelen iddialar için de “Son zamanlarda biz nasıl devletimizle, milletimizle beraberken bazı mihrakların sisli havalarda bazı işlerin peşinde algı operasyonlarının peşinde dolaştığını bugün Bartın’da görmüş olduk. Onlara milletimiz itibar etmediği için biz de itibar etmiyoruz. Arkadaşlarımızla işlerimizin başındayız. Bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.