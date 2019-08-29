Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Mardin'de (3)

BAKAN TURAN'DAN AK PARTİ'DEN AYRILANLARA TEPKİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, Midyat ilçesindeki temaslarının ardından Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti. İçişleri Bakanlığı'nca Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na görevlendirilen Vali Mustafa Yaman ile görüşmesinin ardından Bakan Turan, AK Parti İl Başkanlığı'na gelerek, partilerle bir araya geldi. Bakan Turhan, burada yaptığı konuşmada AK Parti'den ayrılarak, yeni parti iddialarıyla isimleri gündeme gelenlere tepki gösterdi. Ucuz menfaatler ve basit hesaplar için yollara düşmüş olanlara aldanmayacaklarını belirten Bakan Turan, şöyle konuştu:

"Bir takım nedenlerle içimizden ayrılan, farklı yollara sapan, "bu partiden bir puan daha düşürebilir miyim?" diye, bu lideri alaşağı etmek için milletin aklını çelip "nasıl ayrıştırabilir miyim?" düşüncesinde olanlar, bu milletin ferasetiyle, basiretiyle hareket ederek bizim liderimizi iktidardan düşürme gayesinde olanlara aldanmayacaktır. Bizim milletimiz geçmişte bunun acısını, bunun ağır faturasını ödemiş ve günümüzde daha bilgili, daha şuurlu bir şekilde davasına sahip çıkacaktır. Bize düşen görev de bunları milletimize anlatmaktır. Eğer bu topraklarda bölüşüp ayrışarak çökersek, liderimizi iktidardan düşürsek ülkenin parçalanmasına kadar gider bu iş. Dünya mazlumlarının umudu haline gelen Türkiye ve onun başındaki lidere hepimiz sahip çıkmamız lazım. Ucuz menfaatler ve basit hesaplar için yollara düşmüş olanlara aldanmayacağız. Aldanırsak kaybederiz. Ben, milletimizin basireti, feraseti, cesareti ve metanetiyle bu badireyi de inşallah atlatacağız. Yolumuz ak, geleceğimiz aydınlık olsun."

AK Parti ziyaretinin ardından Bakan Turan ve beraberindekiler Mardin'den ayrıldı.

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DHA