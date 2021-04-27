Ulaştırma Bakanlığı 130 personel alımı için başvurular 9 Nisan'a kadar İŞKUR üzerinden alınmıştı. İŞKUR listesinde yer alan adaylar arasından kura çekimi yapıldı. Peki Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı 2021? Ulaştırma Bakanlığı kura sonuçları isim listesi merak ediliyor. İşte detaylar.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2021?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kura sonuçları henüz açıklanmadı. Detaylar geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ''Kura çekimi sonrasında açıklanan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı asıl ve yedek aday listesi ile listede ismi geçen adayların hangi belgeleri hazırlayacağı, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri ile belge tesliminden sonra yapılacak sözlü sınava ilişkin bilgiler Bakanlığımız internet sitesinde (www.uab.gov.tr) ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.'' bilgisi verildi.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Kura sonuçları kurumun internet sitesinde yayımlandıktan sonra öğrenilebilecek. İsim listesi henüz yayımlanmadı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kura sonuçlarını aşağıdaki linkten sorgulayabilirsiniz.

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